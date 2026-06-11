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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Otra baja! Ayden Owens-Delerme no participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El nombre del medallista mundialista no fue incluido en la delegación de atletismo para la justa en Santo Domingo

11 de junio de 2026 - 2:52 PM

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Ayden Owens-Delerme fue el subcampeón en el decatlón en el pasado Mundial de Atletismo 2025. (Eugene Hoshiko)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) certificó el miércoles a 91 atletas adicionales en siete deportes y modalidades para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pero trascendió que uno de los grandes ausentes será el decatleta Ayden Owens-Delerme.

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El secretario general de la Federación de Atletismo, Carlos Guzmán, confirmó la baja de Owens-Delerme, favorito para ganar la medalla de oro en el decatlón en Santo Domingo.

El puertorriqueño ganó la presea de plata en el pasado Mundial de Atletismo Tokio 2025. Y también fue el medallista de oro en los pasados Centroamericanos en San Salvador 2023.

Es una baja grande. Era el favorito para ganar la de oro”, dijo Guzmán a El Nuevo Día.

Owens-Delerme no ha participado este año. Guzmán dijo que tras el Mundial, el atleta entró en un proceso de rehabilitación física por una lesión. Agregó que el nombre de Owens-Delerme fue excluido de la lista de atletas para Santo Domingo, tras recibir una comunicación del Departamento de Alto Rendimiento del Copur.

Otra ausencia notable en la lista de atletismo es la de la campeona olímpica de los 100 metros con vallas, Jasmine Camacho-Quinn, quien no estará disponible debido a su embarazo.

De otra parte, el Copur elevó a 214 el total de deportistas oficialmente confirmados para integrar la delegación puertorriqueña en la justa regional.

La nueva ronda de certificaciones -anunciada este jueves- incluyó representantes de atletismo, bolos, escopeta, gimnasia, tiro con armas cortas, tiro con arco y triatlón, como parte del proceso de evaluación y selección que realiza el organismo olímpico de cara al evento multideportivo, programado para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana.

El nuevo grupo está dividido en 42 mujeres y 49 hombres.

“Cada reunión del Comité Ejecutivo nos acerca más a la conformación final de nuestra delegación. Continuamos reconociendo el trabajo y los resultados de atletas que han cumplido con los criterios establecidos para representar a Puerto Rico en Santo Domingo 2026”, expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, en un comunicado de prensa.

El grupo más numeroso de esta segunda ronda corresponde al atletismo, con 36 atletas certificados entre las ramas femenina y masculina.

Entre los nombres destacados figuran los velocistas Eloy Benítez, José Figueroa, Gladymar Torres y Gabriella Scott; las vallistas Grace Claxton y Paola Vázquez; el saltador Luis Joel Castro; el semifondista Ryan Sánchez; y el lanzador Jerome Vega.

También fueron certificados 12 atletas de bolos, siete de escopeta, 12 gimnastas entre las modalidades artística y rítmica, 12 tiradores en eventos de pistola y rifle de aire, siete arqueros y cinco triatletas.

Las certificaciones fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo del Copur durante su reunión más reciente, celebrada el miércoles, tras evaluar las recomendaciones técnicas presentadas por las federaciones nacionales y el Departamento de Alto Rendimiento.

El organismo indicó que atletas de estas mismas disciplinas, así como de otros deportes, serán evaluados en futuras reuniones y podrán ser incorporados a la delegación conforme avancen los procesos de clasificación y selección.

La primera ronda de certificaciones, anunciada el pasado 2 de junio, incluyó a 123 atletas de 22 deportes.

Se espera una tercera y última ronda de certificaciones, programada para divulgarse entre el 15 y el 17 de junio.

Carlos Rosa Rosa colaboró en esta historia.

Atletas certificados

ATLETISMO

Femenino

• Gladymar Torres

• Francés Colón

• Gabriella Scott

• Paola Vázquez

• Grace Claxton

• Alyssa Quiñones

• Alondra Negrón

• Alysbeth Félix

• Paola Fernández

• Rachelle de Orbeta

• Naomi García

• Yarielis Torres

• Andrea Rivera

• Ivita Schizas

• Fabiola Declet

Masculino

• Eloy Benítez

• Adrián Canales

• José Figueroa

• Yariel Soto

• Niko Shultz

• Ryan Sánchez

• Carlos Vilches

• Victor Ortiz

• Héctor Pagán

• Niko Morales

• Louis Martínez

• Jerome Vega

• Luis Joel Castro

• Marcus Gelpí

• Arnaldo Martínez

• Angel Rosado

• Yan Vázquez

• Alejandro Rosado

• Alan Cabanellas

• Michael Soler

• Diemmix Ríos

BOLOS

Femenino

• Viviana Camareno

• Zoriani Reyes

• Taishaye Naranjo

• Sarah Sanes

• Lida Burgos

• Yolines Sambolín

Masculino

• Israel Hernández

• Jean Francisco Pérez

• Cristian Azcona

• David A. Márquez

• Jorge Rodríguez

• Edgar Burgos

ESCOPETA

Fosa Femenina

• Augusta Campos-Martyn

• Ana Sofía Bermúdez

Fosa Masculina

• Patrick Martínez

Skeet Femenino

• Paola Bermúdez

Skeet Masculino

• Miguel Pizarro

• Jesús Medero

• Luis Bermúdez

GIMNASIA ARTÍSTICA

Femenino

• Karelys Díaz

• Stella Díaz

• Katyna Alicea

• Karelyn Vega

• Darielis Avilés

Masculino

• José “Gussy” López

• Jensuel Soto

• Francisco Vélez

• Nelson Guilbe

• Pablo Pérez

GIMNASIA RÍTMICA

• Danna Cortés

• Camille Maldonado

TIRO – ARMAS CORTAS

Pistola Aire Masculino

• Giovanni González

• Javier Medina

• Luis López

Pistola Aire Femenino

• Abigail Granell

• Andrea Figueroa

Pistola Tiro Rápido Masculino

• Michael Vega

Rifle de Aire Masculino

• Luis Mendoza

• Eyvin López

• Gustavo Enriquez

Rifle de Aire Femenino

• Aleandra Robinson

• Yarimar Mercado

• Edian Colón

TIRO CON ARCO

Compuesto Masculino

• Jean Pizarro

• Bryan Alvarado

• Jandre Avila

Compuesto Femenino

• Paola Ramírez

• Adriana Acevedo

• Marla Cintrón

Recurvo Masculino

• Adrián Muñoz

TRIATLÓN

Femenino

• Zoe Adam

• Isabella Fernández

• Valentina Negrón

Masculino

• Javier Figueroa

• Rey Vélez

Tags
COPURComité Olímpico de Puerto RicoSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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