A sus 62 años, Quique Figueroa competirá junto a su hija en Santo Domingo 2026

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció este martes el primer grupo de atletas certificados para representar a la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con una lista inicial compuesta por 123 deportistas, distribuidos en 22 disciplinas deportivas.

La delegación certificada hasta el momento incluye a 55 mujeres y 68 hombres, quienes aseguraron su clasificación tras cumplir con los criterios de elegibilidad establecido por el organismo olímpico nacional.

La certificación de los atletas fue aprobada durante una reunión del Comité Ejecutivo del Copur, en la que se evaluaron las recomendaciones y candidaturas presentadas por las federaciones deportivas.

Se espera que el número de integrantes de la delegación aumente conforme avance el proceso clasificatorio hacia la justa regional, programada para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la capital dominicana.

“Esta delegación va a tener una mezcla de atletas que han sido medallistas centroamericanos, panamericanos, atletas olímpicos y atletas que son también campeones mundiales”, expresó Sara Rosario, presidenta del Copur, al describir al primer grupo de competidores certificados.

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“También tenemos muchos atletas nuevos que están en su primera participación en Juegos Centroamericanos. Muchos estuvieron en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Es una delegación bien interesante. Hay un relevo generacional que se viene dando en muchos deportes, pero un relevo generacional con calidad, con resultados, con atletas probados que han hecho una transición extraordinaria a las categorías adultas", añadió Rosario.

El grupo anunciado cuenta con caras conocidas como el veterano velerista Enrique “Quique” Figueroa, de 62 años y quien irá en busca de su décima medalla en igual número de participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En esta ocasión, además, estará acompañado por su hija, Paula Figueroa, en Hobie 16.

También repite la laureada tenismesista Adriana Díaz, quien es la cuarta atleta femenina boricua con más preseas con un total 12, siete de ellas de oro; y la multicampeona mundial en stand up paddle, Mariecarmen Rivera.

Rosario se mostró satisfecha con el desarrollo del proceso de certificación al destacar el compromiso demostrado por las federaciones, los atletas y sus respectivos cuerpos técnicos.

Asimismo, resaltó la labor del Departamento de Alto Rendimiento en el acompañamiento a las distintas federaciones deportivas y aclaró que esta primera certificación no responde a ningún orden específico, sino que incluye a aquellos deportes que ya habían completado sus respectivos procesos de evaluación y selección.

De hecho, la líder olímpica indicó que algunos de los deportes que ya cuentan con atletas certificados podrían aumentar su representación en la delegación, pues todavía hay competidores pendientes de evaluación y certificación.

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El segundo grupo de atletas certificados será anunciado el 11 de junio, mientras que una tercera y última ronda de certificaciones está programada para divulgarse entre el 15 y el 17 de junio.

Al referirse a la reunión del Comité Ejecutivo que evaluó a los primeros atletas certificados, Rosario explicó que los miembros revisaron individualmente los expedientes de cada deportista y describió el encuentro como uno marcado por el compromiso y la responsabilidad con el proceso de selección.

“No hubo tantas preguntas como probablemente en ocasiones anteriores, porque sabemos de la calidad de atletas que estamos llevando en esta ocasión”.

Atletas certificados

Acuáticos - Natación

Kristen Romano

Xavier Ruíz

Yeziel Morales

Alexander Santiago

Andrés Brooks

Boxeo

Jenelie Ramírez

Angelyris López

Coraliz Cruz

Victoria Pérez

Stephanie Piñeiro

Joshua Lorenzo

Dylan Feliciano

Juliam Ortíz

Ángel Llanos

Ángel Rivera

Ciclismo

BMX

Ignacio Mangual

MTB

Georwill Pérez

Jacob Morales

Suheily Rodríguez

Coral Ramírez

Ruta

Abner González

Christopher Morales

Elvys Reyes

E-Sports

Ricardo Román

Esgrima

Florete

Mya Hernández

José Arnel Ortega

Sebastián García

Marcos Eugenio

Sable

Gabriela Hwang

Aydil Colón

Sophia Báez

Adrián Figueredo

Deven Mattoo

Rafael Western

Judo

Analeanis Collazo

Francine Echevarría

Sairy Colón

Adiel Carrión

Adrián Gandía

Derik Rodríguez

Karate

Kata

Layla Ocana

Ángel J. Cancel

Kumite

Anna Santiago

Yaleika Mojica

Janessa Fonseca

Génesis Ramírez

Jake Ruiz

Luis Torres

Levantamiento de pesas

Asia González

Isis Agrait

Kidaisha López

Howard Roche

Luis González

Yomar López

Alejandro Medina

Lucha

Grecorromana

Edrick Martínez

Juan Díaz

Luis Centeno

Alek Ortiz

James Ford

Libre

Mayangelie Colón

Aneishka Santos

Jania Dunigan

Karoline Ortiz

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Leilanie Hernández

Paola Rodríguez

Darian Cruz

Joseph Silva

Jonathan Parilla

Ethan Ramos

Edwin Morales

Jonovan Smith

Skateboard - Street

Esmeralda Butler

Gabriel Lavallee

Remo

Kevin Harvell

Surf

Tabla Corta

Mia Calderón

Havanna Cabrero

Dwight Pastrana

Jaime J. Martínez

SUP Surf

Mariecarmen Rivera

Nimsay García

Maximillian Torres

Dave de Armas

Longboard

Jazmine Dean

Emilia Huminski

Taekwondo

Alannis Alers

Katelyn Cruz

Ninoshka Martínez

Isuangelis Soto

Naishka Román

Brandon Ramos

Ilay Rodríguez

Edgardo Nazario

Luis De Jesús

Adrián Benítez

Yesid Osorio

Víctor M. Nieves

Poomsae

Arelis Medina

Luis G. Colón

Tenis de mesa

Adriana Díaz

Brianna Burgos

Alondra Rodríguez

Kristal Meléndez

Ángel Naranjo

Steven Moreno

Enrique Ríos

Jabdiel Torres

Vela

ILCA 6 - Marina Escudero

ILCA 7 - Pedro Fernández

IQ Foil - Kaelyn Holme

Sunfish - Jeanelys García

Sunfish - Sebastián Medina

420 - Gian Piovanetti / Isabel Rivera

Hobie 16 – Enrique “Quique” Figueroa / Paula Figueroa

Snipe - Ramón González / Virginia Carrero

Voleibol de playa

Allanis Navas / María González