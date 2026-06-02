A sus 62 años, Quique Figueroa competirá junto a su hija en Santo Domingo 2026
El veterano velerista fue incluido en el primer grupo de 123 atletas certificados por el Copur para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
2 de junio de 2026 - 1:57 PM
2 de junio de 2026 - 1:57 PM
El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció este martes el primer grupo de atletas certificados para representar a la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con una lista inicial compuesta por 123 deportistas, distribuidos en 22 disciplinas deportivas.
La delegación certificada hasta el momento incluye a 55 mujeres y 68 hombres, quienes aseguraron su clasificación tras cumplir con los criterios de elegibilidad establecido por el organismo olímpico nacional.
La certificación de los atletas fue aprobada durante una reunión del Comité Ejecutivo del Copur, en la que se evaluaron las recomendaciones y candidaturas presentadas por las federaciones deportivas.
Se espera que el número de integrantes de la delegación aumente conforme avance el proceso clasificatorio hacia la justa regional, programada para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la capital dominicana.
“Esta delegación va a tener una mezcla de atletas que han sido medallistas centroamericanos, panamericanos, atletas olímpicos y atletas que son también campeones mundiales”, expresó Sara Rosario, presidenta del Copur, al describir al primer grupo de competidores certificados.
“También tenemos muchos atletas nuevos que están en su primera participación en Juegos Centroamericanos. Muchos estuvieron en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Es una delegación bien interesante. Hay un relevo generacional que se viene dando en muchos deportes, pero un relevo generacional con calidad, con resultados, con atletas probados que han hecho una transición extraordinaria a las categorías adultas", añadió Rosario.
El grupo anunciado cuenta con caras conocidas como el veterano velerista Enrique “Quique” Figueroa, de 62 años y quien irá en busca de su décima medalla en igual número de participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En esta ocasión, además, estará acompañado por su hija, Paula Figueroa, en Hobie 16.
También repite la laureada tenismesista Adriana Díaz, quien es la cuarta atleta femenina boricua con más preseas con un total 12, siete de ellas de oro; y la multicampeona mundial en stand up paddle, Mariecarmen Rivera.
Rosario se mostró satisfecha con el desarrollo del proceso de certificación al destacar el compromiso demostrado por las federaciones, los atletas y sus respectivos cuerpos técnicos.
Asimismo, resaltó la labor del Departamento de Alto Rendimiento en el acompañamiento a las distintas federaciones deportivas y aclaró que esta primera certificación no responde a ningún orden específico, sino que incluye a aquellos deportes que ya habían completado sus respectivos procesos de evaluación y selección.
De hecho, la líder olímpica indicó que algunos de los deportes que ya cuentan con atletas certificados podrían aumentar su representación en la delegación, pues todavía hay competidores pendientes de evaluación y certificación.
El segundo grupo de atletas certificados será anunciado el 11 de junio, mientras que una tercera y última ronda de certificaciones está programada para divulgarse entre el 15 y el 17 de junio.
Al referirse a la reunión del Comité Ejecutivo que evaluó a los primeros atletas certificados, Rosario explicó que los miembros revisaron individualmente los expedientes de cada deportista y describió el encuentro como uno marcado por el compromiso y la responsabilidad con el proceso de selección.
“No hubo tantas preguntas como probablemente en ocasiones anteriores, porque sabemos de la calidad de atletas que estamos llevando en esta ocasión”.
Acuáticos - Natación
Kristen Romano
Xavier Ruíz
Yeziel Morales
Alexander Santiago
Andrés Brooks
Boxeo
Jenelie Ramírez
Angelyris López
Coraliz Cruz
Victoria Pérez
Stephanie Piñeiro
Joshua Lorenzo
Dylan Feliciano
Juliam Ortíz
Ángel Llanos
Ángel Rivera
Ciclismo
BMX
Ignacio Mangual
MTB
Georwill Pérez
Jacob Morales
Suheily Rodríguez
Coral Ramírez
Ruta
Abner González
Christopher Morales
Elvys Reyes
E-Sports
Ricardo Román
Esgrima
Florete
Mya Hernández
José Arnel Ortega
Sebastián García
Marcos Eugenio
Sable
Gabriela Hwang
Aydil Colón
Sophia Báez
Adrián Figueredo
Deven Mattoo
Rafael Western
Judo
Analeanis Collazo
Francine Echevarría
Sairy Colón
Adiel Carrión
Adrián Gandía
Derik Rodríguez
Karate
Kata
Layla Ocana
Ángel J. Cancel
Kumite
Anna Santiago
Yaleika Mojica
Janessa Fonseca
Génesis Ramírez
Jake Ruiz
Luis Torres
Levantamiento de pesas
Asia González
Isis Agrait
Kidaisha López
Howard Roche
Luis González
Yomar López
Alejandro Medina
Lucha
Grecorromana
Edrick Martínez
Juan Díaz
Luis Centeno
Alek Ortiz
James Ford
Libre
Mayangelie Colón
Aneishka Santos
Jania Dunigan
Karoline Ortiz
Leilanie Hernández
Paola Rodríguez
Darian Cruz
Joseph Silva
Jonathan Parilla
Ethan Ramos
Edwin Morales
Jonovan Smith
Skateboard - Street
Esmeralda Butler
Gabriel Lavallee
Remo
Kevin Harvell
Surf
Tabla Corta
Mia Calderón
Havanna Cabrero
Dwight Pastrana
Jaime J. Martínez
SUP Surf
Mariecarmen Rivera
Nimsay García
Maximillian Torres
Dave de Armas
Longboard
Jazmine Dean
Emilia Huminski
Taekwondo
Alannis Alers
Katelyn Cruz
Ninoshka Martínez
Isuangelis Soto
Naishka Román
Brandon Ramos
Ilay Rodríguez
Edgardo Nazario
Luis De Jesús
Adrián Benítez
Yesid Osorio
Víctor M. Nieves
Poomsae
Arelis Medina
Luis G. Colón
Tenis de mesa
Adriana Díaz
Brianna Burgos
Alondra Rodríguez
Kristal Meléndez
Ángel Naranjo
Steven Moreno
Enrique Ríos
Jabdiel Torres
Vela
ILCA 6 - Marina Escudero
ILCA 7 - Pedro Fernández
IQ Foil - Kaelyn Holme
Sunfish - Jeanelys García
Sunfish - Sebastián Medina
420 - Gian Piovanetti / Isabel Rivera
Hobie 16 – Enrique “Quique” Figueroa / Paula Figueroa
Snipe - Ramón González / Virginia Carrero
Voleibol de playa
Allanis Navas / María González
William Rivera / Daniel Rivera
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: