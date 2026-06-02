Subastarán la histórica camiseta de Pelé usada en su primera final mundialista

Mientras los fanáticos del fútbol se preparan para el Mundial, una camiseta usada por uno de los jugadores más icónicos de este deporte está por subastarse.

Sotheby’s informó el martes que la camiseta número 10 que Pelé usó durante la final del Mundial de 1958 se ofrecerá en una subasta en línea entre el 29 de junio y el 16 de julio.

“Esta es la prenda que vistió uno de los mejores futbolistas de la historia la noche en que comenzó su reinado”, manifestó en un comunicado Brahm Wachter, jefe de coleccionables modernos de Sotheby’s.

La camiseta es la que Pelé llevó en su primera final de la Copa del Mundo. Edson Arantes do Nascimento —también conocido como Pelé— tenía 17 años cuando anotó dos veces en la victoria de Brasil por 5-2 ante la anfitriona Suecia en el estadio Rasunda, en Estocolmo. Sigue siendo el jugador más joven en marcar en una final del Mundial.

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Pelé, quien murió a los 82 años en diciembre de 2022 por un cáncer de colon, regaló la camiseta hecha a mano después de la final a Dida, su compañero de habitación y de equipo. Permaneció con la familia de Dida durante décadas antes de ser resguardada en un museo brasileño y, finalmente, adquirida por su actual propietario —que permanece en el anonimato— en 2004.

El primer gol de la leyenda brasileña en esa final fue uno de los mejores en la historia de la Copa del Mundo, según aficionados y jugadores por igual. Controló el balón con el pecho, lo elevó por encima de un defensor sueco y anotó. El segundo llegó cerca del final del partido con un cabezazo.

1 / 7 | El paso de Pelé por Puerto Rico en imágenes. El legendario Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, asistió en 2011 a una actividad promocional en la isla en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón. - Juan Luis Martinez 1 / 7 El paso de Pelé por Puerto Rico en imágenes El legendario Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, asistió en 2011 a una actividad promocional en la isla en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón. Juan Luis Martinez Compartir

Pelé luego ganó su tercera Copa del Mundo en 1970 en México, uno de los tres anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá. El mismo Estadio Azteca que lo vio campeón entonces albergará el partido inaugural del Mundial de este año, con México enfrentándose a Sudáfrica.