¿Golpeado por un huevo? Fanáticos de los Knicks se burlan de Wembanyama

Nueva York - La terrible noche de Victor Wembanyama continuó incluso después de que regresara a su hotel el miércoles, ya que fue abucheado por los fanáticos de los Knicks y casi le cae un huevo encima.

Un vídeo compartido en internet mostraba al menos un huevo lanzado en dirección a la superestrella de los Spurs de San Antonio cuando entraba en su hotel, escoltado por personal de seguridad, tras la derrota de su equipo en el cuarto partido contra los Knicks.

No quedó claro quién arrojó el huevo. El video mostraba a fanáticos burlándose del hotel, ubicado a pocas cuadras al sur del Madison Square Garden.

Pocos segundos después de que el huevo se rompiera contra una señal de tráfico, Wembanyama se da la vuelta y se enfrenta a una persona que está de pie cerca de la entrada del hotel, antes de continuar hacia el interior.

PUBLICIDAD

Los Spurs no respondieron de inmediato a una solicitud para aclarar si el objeto golpeó a Wembanyama.

El enfrentamiento se produjo tras un colapso histórico de los Spurs, que ahora se encuentran al borde de la eliminación después de desperdiciar una ventaja de 29 puntos ante los Knicks. Wembanyama falló dos tiros libres clave en los minutos finales del partido.

La victoria de los Knicks provocó escenas de caos y júbilo en toda la ciudad de Nueva York, donde los aficionados, eufóricos, llenaron las calles, lanzaron fuegos artificiales, se subieron a las farolas y, en ocasiones, se enfrentaron con la policía.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, 56 personas fueron detenidas por cargos que iban desde agresión hasta alteración del orden público.

“Una vez más, anoche se registraron grandes multitudes de personas que protagonizaron comportamientos increíblemente imprudentes y peligrosos tanto durante como después del partido”, declaró el departamento de policía en un comunicado.