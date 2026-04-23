¡Ponce avanza a la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino!

Las Leonas de Ponce avanzaron a la final del Voleibol Superior Femenino al imponerse el miércoles en tres sets a las Criollas de Caguas en el decisivo partido de la serie semifinal, celebrado en el Coliseo Roger Mendoza. Con una actuación dominante de principio a fin, el sexteto ponceño aseguró el pase a la ronda campeonato tras una serie que se extendió al máximo.

Los parciales del triunfo fueron 25-22, 25-11 y 25-15.

El encuentro, sin embargo, estuvo en duda hasta horas antes de su inicio. La participación de las Leonas pendía de una decisión administrativa luego de que se les impusiera una multa por irregularidades en sus acuerdos económicos con jugadoras, lo que amenazaba con impedir su comparecencia al juego decisivo.

Durante el día, un panel de la Federación Puertorriqueña de Voleibol evaluó la apelación del equipo y determinó reducir significativamente la sanción económica, que originalmente superaba los $25,000, a $750. La resolución permitió a Ponce cumplir con los requisitos establecidos y recibir luz verde para disputar el partido esa misma noche.

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Claire Chaussee lideró la ofensiva de Ponce con 16 puntos, seguido de Sherridan Atkinson y Nataly García con 14 unidades cada una. En la derrota, Temi Thomas-Ailara aportó nueve tantos por Caguas.