Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Ponce avanza a la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino!

Del drama a la celebración: las Leonas eliminan con autoridad a Caguas en tres sets en el séptimo juego

23 de abril de 2026 - 10:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los parciales del triunfo fueron 25-22, 25-11 y 25-15. (Ciudad de Ponce)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Leonas de Ponce avanzaron a la final del Voleibol Superior Femenino al imponerse el miércoles en tres sets a las Criollas de Caguas en el decisivo partido de la serie semifinal, celebrado en el Coliseo Roger Mendoza. Con una actuación dominante de principio a fin, el sexteto ponceño aseguró el pase a la ronda campeonato tras una serie que se extendió al máximo.

Los parciales del triunfo fueron 25-22, 25-11 y 25-15.

El encuentro, sin embargo, estuvo en duda hasta horas antes de su inicio. La participación de las Leonas pendía de una decisión administrativa luego de que se les impusiera una multa por irregularidades en sus acuerdos económicos con jugadoras, lo que amenazaba con impedir su comparecencia al juego decisivo.

Durante el día, un panel de la Federación Puertorriqueña de Voleibol evaluó la apelación del equipo y determinó reducir significativamente la sanción económica, que originalmente superaba los $25,000, a $750. La resolución permitió a Ponce cumplir con los requisitos establecidos y recibir luz verde para disputar el partido esa misma noche.

Claire Chaussee lideró la ofensiva de Ponce con 16 puntos, seguido de Sherridan Atkinson y Nataly García con 14 unidades cada una. En la derrota, Temi Thomas-Ailara aportó nueve tantos por Caguas.

Ahora, Ponce enfrentará en la final a la Cangrejeras de Santurce.

Tags
VoleibolVoleibol Superior FemeninoLeonas de PonceCriollas de Caguas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: