¡Habrá séptimo partido! Panel reduce la multa y Ponce enfrentará este miércoles a Caguas en choque decisivo

Un panel de tres integrantes designado por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) para atender la controversia por los acuerdos económicos de las jugadoras de las Leonas de Ponce no notarizados, determinó el miércoles reducir la multa a $750.00, permitiendo así la participación del equipo en el séptimo y decisivo partido de la serie semifinal B.

La controversia surge previo al choque entre las Leonas y las Criollas, luego de que la gerencia de Caguas sometiera una protesta ante el director de torneo de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), José “Picky” Servera, solicitando la anulación de las tres victorias de Ponce en la serie por la situación de los contratos económicos.

El martes, Servera había impuesto una multa de $25,250 a las Leonas y ordenado su pago antes del mediodía del miércoles, en vísperas del crucial encuentro pautado para celebrarse en el Coliseo Roger Mendoza.

Sin embargo, tras la apelación de Ponce, el panel determinó reducir significativamente la sanción económica a $750.00. Además, ordenó que el equipo debía pagar dicha cantidad y entregar los convenios de la FPV y los acuerdos económicos debidamente notarizados al Director del Torneo en o antes de las 5:00 p.m. del miércoles para poder participar en el torneo.

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Por su parte, las Criollas también habían presentado una apelación solicitando la confiscación de las tres victorias de Ponce, alegando la utilización de jugadoras inelegibles.

Los integrantes del panel fueron los licenciados Jaime Vázquez, Norberto Santana y Leyre Santaella. Vázquez funge como director del torneo de Voleibol Superior Masculino; Santaella es exvoleibolista y exdirectora de torneo; y Santana es director del torneo de Sóftbol Superior Femenino.

La licenciada y exjugadora Leyre Santaella fue parte del panel.

Con esta determinación, el panorama queda despejado para la celebración del séptimo juego, siempre y cuando Ponce cumpla con los requisitos establecidos en la resolución.

Entretanto, las Cangrejeras de Santurce ya aseguraron su pase a la final tras barrer a las Valencianas de Juncos en la semifinal A, una serie que también estuvo marcada por controversias reglamentarias.