Leonas apelan multa de $25,250 y defienden su gestión administrativa

Las Leonas de Ponce apelaron este martes la multa de $25,250 impuesta por la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) por entender que es elevada, mientras su apoderado, Kenneth Rivera Delgado, insistió en que la franquicia no tiene “nada que esconder” y que su prioridad es disputar el séptimo juego de la serie semifinal ante las campeonas defensoras, Criollas de Caguas.

Rivera Delgado explicó que la situación responde a un asunto administrativo vinculado a la formalización de los contratos y reconoció que, aunque los acuerdos económicos con las jugadoras existían, no todos fueron debidamente notarizados conforme a los requisitos de la liga. No obstante, reiteró que el equipo no incurrió en violaciones al tope salarial y que el proceso legal en curso busca aclarar el señalamiento sin afectar la competencia en cancha.

“Es importante que se entienda que hay dos contratos. Uno es el que se presenta ante la federación, que incluye la información personal de la jugadora, su certificado médico, valida que es la persona que va a jugar y su estado civil. Ese documento siempre ha sido parte del proceso desde que yo jugué de ‘chamaquito’, y está debidamente notarizado porque nosotros citamos a las jugadoras en medio de las prácticas y se hizo el acuerdo económico bajo las premisas de las cuales yo corro mi empresa. Es un contrato por servicios profesionales donde yo entendí en ese momento que no era necesario notarizarlo ya sea por desconocimiento mío o porque fallamos porque no leímos esa clausura en el reglamento”, compartió Rivera Delgado en conversación telefónica con El Nuevo Día.

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“Sin embargo, quiero dejar claro que los contratos que exige la federación están notarizados”, reiteró.

El apoderado explicó que la exigencia de la liga responde a que los contratos económicos con cada jugadora deben estar notarizados para validar que ninguna franquicia incurra en violaciones al tope salarial. En ese contexto, indicó que el equipo se mostró dispuesto a presentar una declaración jurada certificando los acuerdos, al entender que cumple con el propósito de la regla.

Asimismo, admitió que hubo una falla en ese proceso de formalización, aunque reiteró que la intención de la franquicia es poder disputar el séptimo juego de la serie. Añadió que, como parte de la apelación, sostienen que la sanción impuesta resulta elevada.

“Nosotros no estamos diciendo que nos fallamos en esa parte, nosotros lo que queremos es jugar el séptimo juego, y obviamente entendemos que la sanción es un poco elevada. Eso es simplemente lo que estamos diciendo en la apelación”, expuso.

Caguas presentó una protesta ante la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) a la conclusión del sexto partido en la que solicitó la anulación de las tres victorias de Ponce en la serie semifinal, al alegar que los contratos de las jugadoras refuerzos de Ponce no han sido debidamente notarizados ante la FPV.

Este martes, el director de torneo, José “Picky” Servera, emitió una resolución en la que notificó una multa de $25,250 y ordenó su pago antes del mediodía del miércoles como condición para que el equipo pueda continuar su participación en la serie semifinal B.

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El documento establece que la franquicia de Ponce nunca presentó los “Convenios Económicos entre Jugadora y Equipo”, a pesar de las orientaciones ofrecidas por la liga, en un contexto en el que la administración era nueva.

El partido del miércoles, que se celebrará en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, definirá qué equipo avanzará a la final para enfrentarse a las Cangrejeras de Santurce.

Rivera Delgado también cuestionó el momento en que Caguas presentó la protesta, al señalar que la gerencia rival tenía conocimiento de la situación contractual desde febrero.

“El 11 de febrero nosotros efectuamos un cambio de jugadora y desde el 11 de febrero Caguas tiene el contrato de Andrea Serra. si ellos lo vieron, pues deben saber desde esa fecha que no estaba notarizado”, dijo el directivo.

“No veo la razón de esperar desde el 11 de febrero. Digo, si todos estamos por el bien de la liga y bregar de buena fe y de buena ley. Lo menos que pudieron tal vez fue levantar banderas y decir: ‘Mira, Kenneth, el contrato de Andrea lo necesito notarizado para hacer el cambio’”, añadió.

El apoderado también puso en duda las razones y el momento en que Caguas radicó la protesta.

“No sé cuáles fueron las razones de esperar que llegáramos (a la semifinal), porque no se sabía quién iba a llegar en los cruces”, destacó.