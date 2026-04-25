Béisbol Doble A: conoce los 16 equipos clasificados a la postemporada
Aún restan otros 16 espacios por definir en siete secciones de la llamada pelota dominguera
25 de abril de 2026 - 12:31 PM
25 de abril de 2026 - 12:31 PM
Un total de 16 equipos, entre las ocho secciones, ya clasificaron a la postemporada del Béisbol Doble A, cuando la fase regular entra a la recta final.
Los mejores cuatro de cada grupo adelantarán a los playoffs, luego de completar los 20 partidos de la fase regular.
Así que restan por definir otros 16 espacios en siete secciones.
Solo una sección ya presenta los cuatro conjuntos que jugarán en las semifinales secciones. Se trata de la Noroeste con San Sebastián (16-1), Hormigueros (9-5), Aguadilla (12-7) y Añasco (9-7). Con 2-16, Aguada está eliminado en la sección.
San Sebastián presenta la mejor marca del torneo.
En la Central, los Toritos de Cayey (16-3), los Pescadores del Plata de Comerío (14-5) y los Criollos de Caguas (12-8) avanzaron de etapa.
El cuarto boleto es luchado por Barranquitas (8-12), Aibonito (7-11) y Cidra (7-12).
En el Este, los Artesanos de Las Piedras (12-2) y los Cariduros de Fajardo (11-7) están clasificados, con Juncos (9-7), Río Grande (8-10) y Loíza (8-10) peleando por los últimos dos espacios. Gurabo (3-15) quedó fuera.
En el Sureste, solo hay un equipo clasificado en los Azucareros de Yabucoa (11-5).
Maunabo (9-7), Patillas (7-8), Humacao (7-9) y San Lorenzo (5-11) pelean por los tres boletos disponibles.
En el Norte, igualmente, solo hay una novena clasificada: los Arenosos de Camuy (13-6). Los restantes cinco equipos siguen con opciones de clasificar: Hatillo (11-6), Florida (10-7), Barceloneta (9-10), Manatí (8-9) y Utuado (6-9).
En la Metro, los Guardianes de Dorado (12-7) y los Gigantes de Carolina (11-7) también están clasificados.
Cataño (8-8), Vega Alta (8-9) y Guaynabo (6-12) pelean por los últimos dos pasajes disponibles a la postemporada. Vega Baja ya está eliminado (2-14).
En el Sur, los Poetas de Juana Díaz (12-7) y los Maratonistas de Coamo (10-10) jugarán en los playoffs.
Mientras, Guayama (9-10), Salinas (8-11) y Santa Isabel (8-11) luchan por los últimos dos boletos. Ponce (4-15) quedó eliminado.
Por último en el Suroeste, los Petateros de Sabana Grande (10-8) son el único con pasaje a la postemporada, dejando a Peñuelas (8-8), Yauco (7-11), Cabo Rojo (6-10) y Lajas (6-12) batallando por los últimos tres espacios.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: