Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Béisbol Doble A: conoce los 16 equipos clasificados a la postemporada

Aún restan otros 16 espacios por definir en siete secciones de la llamada pelota dominguera

25 de abril de 2026 - 12:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Bravos de Cidra batallan por clasificar a la postemporada en la sección Central. (Doble A / Eileen Quintero)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un total de 16 equipos, entre las ocho secciones, ya clasificaron a la postemporada del Béisbol Doble A, cuando la fase regular entra a la recta final.

Los mejores cuatro de cada grupo adelantarán a los playoffs, luego de completar los 20 partidos de la fase regular.

Así que restan por definir otros 16 espacios en siete secciones.

Solo una sección ya presenta los cuatro conjuntos que jugarán en las semifinales secciones. Se trata de la Noroeste con San Sebastián (16-1), Hormigueros (9-5), Aguadilla (12-7) y Añasco (9-7). Con 2-16, Aguada está eliminado en la sección.

San Sebastián presenta la mejor marca del torneo.

En la Central, los Toritos de Cayey (16-3), los Pescadores del Plata de Comerío (14-5) y los Criollos de Caguas (12-8) avanzaron de etapa.

El cuarto boleto es luchado por Barranquitas (8-12), Aibonito (7-11) y Cidra (7-12).

En el Este, los Artesanos de Las Piedras (12-2) y los Cariduros de Fajardo (11-7) están clasificados, con Juncos (9-7), Río Grande (8-10) y Loíza (8-10) peleando por los últimos dos espacios. Gurabo (3-15) quedó fuera.

En el Sureste, solo hay un equipo clasificado en los Azucareros de Yabucoa (11-5).

Maunabo (9-7), Patillas (7-8), Humacao (7-9) y San Lorenzo (5-11) pelean por los tres boletos disponibles.

En el Norte, igualmente, solo hay una novena clasificada: los Arenosos de Camuy (13-6). Los restantes cinco equipos siguen con opciones de clasificar: Hatillo (11-6), Florida (10-7), Barceloneta (9-10), Manatí (8-9) y Utuado (6-9).

Fernando Cabrera y los Arenosos de Camuy ya tienen el boleto a la postemporada en el Norte.
Fernando Cabrera y los Arenosos de Camuy ya tienen el boleto a la postemporada en el Norte. (Suministrada / LBSDA)

En la Metro, los Guardianes de Dorado (12-7) y los Gigantes de Carolina (11-7) también están clasificados.

Cataño (8-8), Vega Alta (8-9) y Guaynabo (6-12) pelean por los últimos dos pasajes disponibles a la postemporada. Vega Baja ya está eliminado (2-14).

En el Sur, los Poetas de Juana Díaz (12-7) y los Maratonistas de Coamo (10-10) jugarán en los playoffs.

Mientras, Guayama (9-10), Salinas (8-11) y Santa Isabel (8-11) luchan por los últimos dos boletos. Ponce (4-15) quedó eliminado.

Por último en el Suroeste, los Petateros de Sabana Grande (10-8) son el único con pasaje a la postemporada, dejando a Peñuelas (8-8), Yauco (7-11), Cabo Rojo (6-10) y Lajas (6-12) batallando por los últimos tres espacios.

Tags
Beisbol Doble A
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: