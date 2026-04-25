Béisbol Doble A: conoce los 16 equipos clasificados a la postemporada

( Doble A / Eileen Quintero )

Un total de 16 equipos, entre las ocho secciones, ya clasificaron a la postemporada del Béisbol Doble A, cuando la fase regular entra a la recta final.

Los mejores cuatro de cada grupo adelantarán a los playoffs, luego de completar los 20 partidos de la fase regular.

Así que restan por definir otros 16 espacios en siete secciones.

Solo una sección ya presenta los cuatro conjuntos que jugarán en las semifinales secciones. Se trata de la Noroeste con San Sebastián (16-1), Hormigueros (9-5), Aguadilla (12-7) y Añasco (9-7). Con 2-16, Aguada está eliminado en la sección.

San Sebastián presenta la mejor marca del torneo.

En la Central, los Toritos de Cayey (16-3), los Pescadores del Plata de Comerío (14-5) y los Criollos de Caguas (12-8) avanzaron de etapa.

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El cuarto boleto es luchado por Barranquitas (8-12), Aibonito (7-11) y Cidra (7-12).

En el Este, los Artesanos de Las Piedras (12-2) y los Cariduros de Fajardo (11-7) están clasificados, con Juncos (9-7), Río Grande (8-10) y Loíza (8-10) peleando por los últimos dos espacios. Gurabo (3-15) quedó fuera.

En el Sureste, solo hay un equipo clasificado en los Azucareros de Yabucoa (11-5).

Maunabo (9-7), Patillas (7-8), Humacao (7-9) y San Lorenzo (5-11) pelean por los tres boletos disponibles.

En el Norte, igualmente, solo hay una novena clasificada: los Arenosos de Camuy (13-6). Los restantes cinco equipos siguen con opciones de clasificar: Hatillo (11-6), Florida (10-7), Barceloneta (9-10), Manatí (8-9) y Utuado (6-9).

Fernando Cabrera y los Arenosos de Camuy ya tienen el boleto a la postemporada en el Norte. (Suministrada / LBSDA)

En la Metro, los Guardianes de Dorado (12-7) y los Gigantes de Carolina (11-7) también están clasificados.

Cataño (8-8), Vega Alta (8-9) y Guaynabo (6-12) pelean por los últimos dos pasajes disponibles a la postemporada. Vega Baja ya está eliminado (2-14).

En el Sur, los Poetas de Juana Díaz (12-7) y los Maratonistas de Coamo (10-10) jugarán en los playoffs.

Mientras, Guayama (9-10), Salinas (8-11) y Santa Isabel (8-11) luchan por los últimos dos boletos. Ponce (4-15) quedó eliminado.