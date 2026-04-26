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Victor Wembanyama podrá disputar el juego 4 con los Spurs tras pasar protocolo de conmoción

El jugador de San Antonio sufrió un traumatismo cerebral en la primera mitad de la derrota 106-103 ante los Blazers el martes

26 de abril de 2026 - 3:43 PM

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El delantero de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama (1), se sienta en la cancha tras una dura caída durante la primera mitad del segundo juego de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Trail Blazers de Portland. (Eric Gay)
Por Anne M. Peterson / The Associated Press

Portland, Oregon - La estrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, está disponible para disputar este domingo en el Juego 4 de la serie de primera ronda de playoffs del equipo contra los Trail Blazers de Portland, después de superar el protocolo de conmoción de la NBA.

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Wembanyama, el primer Jugador Defensivo del Año elegido por unanimidad en la liga, se perdió el Juego 3 el viernes en Portland mientras cumplía el protocolo de conmoción cerebral de la liga. Los Spurs ganaron 120-108 para tomar ventaja de 2-1 en la serie.

Wembanyama sufrió la conmoción cerebral en la primera mitad de la derrota 106-103 ante los Blazers el martes.

Viajó a Portland mientras continuaba completando los pasos exigidos por el protocolo de conmoción de la liga y había sido listado como cuestionable para el partido del domingo.

Luke Kornet fue titular en el Juego 2 contra los Trail Blazers ante la ausencia de Wembanyama y terminó con 14 puntos y 10 rebotes. San Antonio recibió un impulso de Stephon Castle, con 33 puntos, y del novato Dylan Harper, quien aportó 27 puntos y 10 rebotes.

Los jugadores deben superar una serie de parámetros antes de que se les permita jugar bajo el protocolo de conmoción cerebral. Los resultados se comparan con evaluaciones neurológicas de referencia que los jugadores se realizan al inicio de la temporada.

San Antonio terminó con el segundo mejor récord de la liga, detrás del versátil pívot francéa. En la temporada regular, el equipo tuvo marca de 12-6 sin él.

Wembanyama promedió 25 puntos, 11.5 rebotes, 3.1 asistencias y el mejor registro de la liga con 3.1 tapones por partido esta temporada.

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Victor WembanyamaSpurs de San AntonioTrail Blazers de PortlandNBA PlayoffsNBA
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