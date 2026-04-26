Golpe duro para Minnesota: Anthony Edwards fuera y DiVincenzo se pierde la temporada
Los Timberwolves tomaron ventaja en la serie contra los Nuggets, pero perdieron a piezas fundamentales por problemas físicos
26 de abril de 2026 - 1:06 PM
26 de abril de 2026 - 1:06 PM
La rodilla izquierda del escolta de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, se mantuvo estructuralmente intacta después de que se lesionó durante el Juego 4 de la primera ronda playoffs de la Conferencia Oeste, indicó el domingo una persona con conocimiento de la situación.
Edwards tiene una contusión ósea y además sufrió una hiperextensión de la rodilla, señaló la fuente, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado detalles ni un calendario para su regreso a las canchas.
Se espera que Edwards probablemente se pierda varias semanas. ESPN y The Athletic informaron previamente sobre el diagnóstico de Edwards.
Anthony Edwards was helped to the locker room after an apparent knee injury. pic.twitter.com/rMAHGMK1ie— ESPN (@espn) April 26, 2026
Edwards se lesionó en la primera mitad de la victoria de Minnesota el sábado por 112-96 sobre los Nuggets de Denver, un triunfo que le dio a los Timberwolves una ventaja de 3-1 en esa serie. Pero los ‘Wolves’ también perdieron en ese partido al otro escolta titular, Donte DiVincenzo, por una rotura del tendón de Aquiles, y que puso fin a su campaña, además de poner en peligro su temporada 2026-27.
El Juego 5 de la serie es el lunes por la noche en Denver.
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