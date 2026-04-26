Sabastian Sawe rompe la mítica barrera de las dos horas en el maratón y destroza el récord mundial por 65 segundos

Londres - La legendaria barrera de las dos horas en el maratón fue superada oficialmente, en una hazaña deportiva que alguna vez pareció inconcebible.

Y no fue por un solo corredor, sino por dos.

En una carrera para la historia, el keniano Sabastian Sawe ganó el Maratón de Londres este domingo con tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos (1:59:30), pulverizando el anterior récord mundial masculino por un asombroso margen de 65 segundos.

“Lo que ocurre hoy no es solo para mí”, dijo Sawe, de 29 años. “Es para todos nosotros hoy en Londres”.

Apenas 11 segundos detrás llegó el etíope Yomif Kejelcha, quien —en su primer maratón— también completó los 42.2 kilómetros en menos de dos horas.

Completando el podio estuvo el ugandés Jacob Kiplimo, quien también superó la anterior marca mundial —establecida por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023— por siete segundos, al finalizar en 2:00:28.

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En una exhibición impresionante, Sawe aceleró conforme avanzaba la prueba, cubriendo la segunda mitad en 59 minutos y 1 segundo. Se despegó junto a Kejelcha tras los 30 kilómetros y realizó su ataque definitivo en los últimos dos kilómetros, cruzando en solitario la meta en The Mall entre una ovación ensordecedora.

Sawe, quien revalidó su título en Londres, describió la jornada como “un día para recordar” y agradeció a las enormes multitudes que abarrotaron las calles de la capital británica para presenciar lo que podría considerarse una de las máximas expresiones del rendimiento físico humano.

“Creo que ayudan muchísimo”, manifestó. “Porque si no fuera por ellos, no sentirías cuánto te quieren... con sus llamados, te sientes muy feliz y fuerte”.

Menos de dos horas: un objetivo largamente perseguido

Romper las dos horas en un maratón había sido una meta largamente esperada —y ya se había conseguido antes, aunque de manera no oficial.

Cuando Eliud Kipchoge logró esa marca en Viena en 2019, lo hizo en una carrera especialmente diseñada llamada “1.59 Challenge”, organizada por el multimillonario británico Jim Ratcliffe bajo condiciones favorables, en un circuito de 9.6 kilómetros y con relevistas rotativos.

Por ello, su tiempo de 1:59:40 no fue reconocido oficialmente como récord mundial.

En cualquier caso, Sawe mejoró ese registro por 10 segundos en un recorrido mayormente plano por Londres, bajo condiciones secas y soleadas.

“Las metas del maratón acaban de cambiar literalmente”, comentó Paula Radcliffe, excampeona de Londres, durante la transmisión para la BBC.

A comienzos de siglo, el mejor tiempo mundial masculino era de 2:05:42, establecido por Khalid Khannouchi en Chicago en 1999.

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Khannouchi rebajó su propia marca por cuatro segundos en 2002 —la última vez que el récord masculino se logró en Londres— y desde entonces fue reducido gradualmente durante 24 años por una sucesión de corredores kenianos y etíopes, incluyendo a Haile Gebrselassie, Wilson Kipsang, Kipchoge y, más recientemente, Kiptum.

La etíope Tigst Assefa celebra ganar la rama femenina del Maratón de Londres. (Ian Walton)

Assefa logra el maratón femenino exclusivo más rápido de la historia

También hubo récord en la prueba femenina, donde la etíope Tigst Assefa se despegó en los últimos 500 metros para ganar en 2:15:41 y defender su título con el mejor tiempo registrado en un maratón exclusivamente femenino.

No obstante, fue 16 segundos más lento que el récord del recorrido impuesto por Radcliffe en 2003, cuando la competencia fue mixta.