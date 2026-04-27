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Anthony Joshua regresa al ring luego de su accidente para medirse ante Kristian Prenga en julio

El acuerdo del exmonarca con Matchroom podría incluir un combate largamente esperado con su rival británico Tyson Fury

27 de abril de 2026 - 4:45 PM

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La última pelea de Anthony Joshua (derecha) fue una victoria por nocaut sobre el youtuber Jake Paul (izquierda) el 19 de diciembre de 2025. (Esther Lin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El excampeón mundial Anthony Joshua peleará por primera vez desde su implicación en un accidente automovilístico mortal en diciembre, cuando se enfrente a Kristian Prenga en Arabia Saudí en julio.

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“No es ningún secreto que me he tomado un tiempo para consolidarme y reconstruirme para estar listo para volver a subirme al ring, y hoy es el siguiente paso en ese camino”, dijo Joshua en un comunicado de su promotora, Matchroom.

Joshua, de 36 años, peleará contra Prenga, un albanés con 20 victorias y una derrota, el 25 de julio en Riad, en el combate estelar de “The Comeback”, que forma parte del Esports World Cup Festival.

La última pelea de Joshua fue una victoria por nocaut sobre el youtuber Jake Paul el 19 de diciembre. Diez días después, el que fuera campeón de los pesos pesados resultó herido en un accidente automovilístico en Nigeria que mató a dos de sus amigos.

En el comunicado de Matchroom, Joshua señaló que el combate con Prenga es la primera de un “acuerdo de varias peleas” que aún podría incluir un combate largamente esperado con su rival británico Tyson Fury.

Joshua estuvo presente cuando Fury puso fin a un retiro de 15 meses del ring al vencer al ruso de nacimiento Arslanbek Makhmudov en el Tottenham Hotspur Stadium el 11 de abril.

Tanto Joshua como Fury han reinado como campeones de los pesos pesados en dos ocasiones.

“Sé que tienen grandes planes por delante después de esta pelea. Sé que me están subestimando. Me alegra. Voy a descarrilar sus planes y a sorprender al mundo este julio en Arabia Saudí”, dijo Prenga.

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BoxeoTyson Fury
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