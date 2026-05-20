Carlos Santiago es ratificado por el Comité Olímpico Internacional para importante cargo

El exjudoca puertorriqueño Carlos Santiago fue nombrado para un nuevo término de cuatro años como representante del Comité Olímpico Internacional (COI) ante el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos (WOA, por sus siglas en inglés), convirtiéndose nuevamente en el único puertorriqueño con un puesto de ese nivel dentro del organismo internacional.

La designación fue realizada por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien recientemente asumió el liderato del máximo organismo olímpico mundial. Santiago continuará fungiendo como enlace entre el COI y la WOA, entidad que agrupa y representa a las asociaciones nacionales de atletas olímpicos alrededor del mundo.

“Esto es una ratificación de todo el trabajo que se ha hecho. Soy el primer puertorriqueño y el único, de más de 100,000 atletas que hay en el mundo, que tengo esta designación”, expresó Santiago, cuyo compromiso con los deportistas lo llevó a presidir la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento de Puerto Rico y actualmente formar parte de la Comisión de Atletas de Centro Caribe Sports.

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El medallista centroamericano y competidor por Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 explicó que había sido nombrado originalmente en 2021 por el entonces presidente del COI, Thomas Bach, y admitió que pensaba que para este nuevo ciclo olímpico designarían a otra persona para el cargo.

“Que me designen a mí nuevamente es un voto de confianza por el trabajo que se ha hecho en los pasados años. Soy el único puertorriqueño, y me siento orgulloso”, agregó el también entrenador del equipo de judo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

La WOA agrupa a 108 asociaciones nacionales de atletas olímpicos alrededor del mundo y trabaja en el desarrollo de proyectos comunitarios y programas dirigidos a apoyar a atletas retirados y activos.