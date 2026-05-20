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BSN: Mets llegan a las 10 victorias con triunfo sobre Aguada

Guaynabo sigue firme en el cuarto lugar de la Conferencia A del BSN

20 de mayo de 2026 - 12:03 AM

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Brandon Knight lideró la ofensiva de los Mets sobre los Santeros. (BSN / José Santana)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Gurabo - Brandon Knight se quedó a dos asistencias de un triple-doble para liderar el martes a los Mets de Guaynabo a un triunfo, 98-86, sobre los Santeros de Aguada en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.

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Knight, Jugador Más Valioso del torneo 2023, anotó 32 puntos con 10 rebotes y ocho asistencias para los metropolitanos mejorar a 10-9, cuartos en la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Jaysean Paige atinó 22 unidades por los Mets, que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, a dos juegos del puntero ocupado por los Vaqueros de Bayamón (14-9).

Ysmael Romero agregó 21 y Torrey Craig 15 tantos con 10 rebotes.

Guaynabo aseguró el partido en el primer parcial, ganándolo 28-15 con 12 puntos de Paige. Mantuvieron la ventaja hasta el silbato final.

Los Mets tuvieron 13 triples contra seis de los visitantes.

Por Aguada, que juega para 10-9 en la Conferencia B (terceros), Rigoberto Mendoza lideró con 21 puntos. Jaco Wiley y Manny Camper encestaron 16 cada uno.

En Mayagüez, los Osos de Manatí (8-12) se impusieron, 106-92, sobre los Indios (8-12), quienes cayeron por cuarta vez consecutiva.

El centro Thomas Robinson debutó para la tribu con 17 puntos y 10 rebotes en causa perdida.

Por los Osos, Jameer Nelson Jr. se estrenó con 20 unidades.

Tags
Mets de Nueva YorkSanteros de AguadaBSN
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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