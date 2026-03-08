Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién es Darell Hernaiz, el héroe en el triunfo de Puerto Rico?

Originalmente fue reclamado por los Orioles con un bono de $400,000, pero luego fue canjeado a los Athletics

8 de marzo de 2026 - 12:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Darell Hernaiz buscará hacer el roster de los Athletics para el inicio de esta temporada de las Mayores. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Desde este sábado, el nombre de Darell Hernaiz entró a los libros de la historia de Puerto Rico en los Clásicos Mundiales de Béisbol.

El campocorto y antesalista carolinense se convirtió en el primer jugador boricua en conectar un jonrón para darle la victoria a la escuadra boricua en su última oportunidad al bate, dejando sobre el terreno al rival.

Hernaiz lo hizo este sábado.

Y qué mejor manera de hacerlo ante más de 18,000 fanáticos que hicieron vibrar las gradas del Estadio Hiram Bithorn, gracias a su batazo, que superó la valla del jardín izquierdo.

Darell Hernaiz festeja con sus compañeros de equipo a su llegada al plato, tras darle la victoria 4-3 a los boricuas en 10 entradas con un solitario jonrón ante Panamá.Hernaiz es uno de los 17 debutantes de Puerto Rico en el torneo.Emmanuel "El Pulpo" Rivera festeja un doble en la tercera entrada.
1 / 14 | En imágenes: locura en el Bithorn con batazo de oro de Darell Hernaiz. Darell Hernaiz festeja con sus compañeros de equipo a su llegada al plato, tras darle la victoria 4-3 a los boricuas en 10 entradas con un solitario jonrón ante Panamá. - Carlos Rivera Giusti

El bambinazo le dio el dramático triunfo 4-3 a los boricuas en la décima entrada sobre Panamá para mejorar su marca 2-0.

Ahora, bien.

Quizás muchos se preguntan quién es Hernaiz.

Es uno de los 17 debutantes del conjunto puertorriqueño en este torneo.

Natural de Carolina, Hernaiz se mudó en la adolescencia a Estados Unidos, específicamente, a El Paso, Texas.

Estudió en la escuela superior Americas.

Fue reclamado en el sorteo de novatos de 2019 por los Orioles de Baltimore en la quinta ronda (turno 138). Acordó una bonificación de $400,000.

Estuvo en la organización de los Orioles hasta enero de 2023, cuando fue canjeado a los Athletics por el lanzador Cole Irvin y otro serpentinero de liga menor.

Hizo su debut en las Mayores el 28 de marzo de 2024.

En dos temporadas ha totalizado 99 juegos con los Athletics con promedio de .215.

Este año, lucha por un espacio en el roster final de los Athletics.

En dos partidos en este Clásico lleva de 9-3 con dos anotadas y una remolcada.

Clásico Mundial de BéisbolMLBAthletics de Oakland
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
