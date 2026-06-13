A una victoria de la gloria: los Knicks intentarán romper una sequía de 53 años

Por tercera ocasión en cuatro temporadas, las Finales de la NBA podrían concluir este sábado en cinco juegos (4-1), si los Knicks de Nueva York salen con la victoria sobre los Spurs en San Antonio.

Más importante que eso, es que lo que muchas generaciones de neoyorquinos han extrañado a lo largo de cinco décadas, celebrar un campeonato en la mejor liga de baloncesto del mundo, podría hacerse realidad este fin de semana. Los Knicks no ganan un título desde 1973.

Nueva York intentará poner fin a la serie ganando por tercera vez como visitante, mientras los Spurs tratarán de aprovechar esta vez su condición de locales cuando se juegue en el Frost Bank Center de San Antonio, algo que no fue factor en los primeros dos desafíos, cuando los Knicks ganaron ambos para ir al Madison Square Garden de Nueva York en ventaja de 2-0.

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Para evitar la eliminación y mantener viva su aspiración a coronarse campeón, San Antonio deberá demostrar si puede superar un aspecto que trasciende su talento, destrezas y habilidades en el juego.

“En cada juego que ha habido, los Spurs han dominado gran parte. Yo creo que lo que pasa es que Nueva York ha jugado lo suficientemente bien para llegar cerrado (cerca) al clutch, al momento crucial, y ellos no han sabido cerrar los juegos”, dijo en entrevista telefónica con El Nuevo Día, el coach y analista Carlos Morales, quien está laborando en las Finales como comentarista en las transmisiones para el mercado de Latinoamérica de Amazon Prime.

“Opción tienen. Lo que sí es importante para ellos es el estado anímico. Mucha gente pasa por alto el efecto psicológico que puede tener un juego como ese. Pero, con dos días de descanso es más fácil quitarse ese juego de encima y poder concentrarse. Esos dos días les pueden haber venido bien al equipo de San Antonio para tratar de recuperarse anímicamente”, agregó el otrora dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico.

Se refería a la victoria que dejaron escapar los Spurs en Nueva York, el miércoles, cuando estuvieron ganando por hasta 29 puntos a inicios del tercer periodo, antes de perder finalmente 107-106 con un tapeo restando 1.2 segundos, por parte del delantero Og Anunoby.

Nueva York tomó ventaja 3-1.

Mitchell Robinson (23) y Josh Hart (3) celebran la victoria en el cuarto juego de las Finales. (Ross D. Franklin)

Hasta el momento, la serie ha sido notable por lo cerrados que han sido los partidos, al menos en el marcador final, con excepción del primero, que concluyó con un triunfo 105-95 para los Knicks en San Antonio. Los siguientes tres se decidieron por escasos puntos: 1, 4 y 1, respectivamente.

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En fin, una serie mucho más cerrada de lo que demuestra el balance con el que los Knicks llegan a San Antonio para el quinto desafío, que se transmitirá a partir de las 8:30 de la noche por ABC y Amazon Prime para Puerto Rico.

Una mirada rápida a las estadísticas acumuladas después de cuatro juegos, muestra lo parejas que han estado las hostilidades entre estos dos equipos.

1 / 11 | Taylor Swift y las celebridades que aseguraron su lugar en las Finales de la NBA. La estrella del pop Taylor Swift protagonizó la conocida ‘fila de los famosos’ en la noche del miércoles en el Madison Square Garden durante el cuarto partido de las Finales NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs. - Ross D. Franklin 1 / 11 Taylor Swift y las celebridades que aseguraron su lugar en las Finales de la NBA La estrella del pop Taylor Swift protagonizó la conocida ‘fila de los famosos’ en la noche del miércoles en el Madison Square Garden durante el cuarto partido de las Finales NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs. Ross D. Franklin Compartir

Por ejemplo, Nueva York ha promediado 107 puntos, exactamente el total que anotó el miércoles en el último partido. San Antonio tiene una media de 105, luego de encestar solo 95 en el inicio de la serie, y un pico de 115 en el tercero, el único que ha ganado hasta la fecha.

Y en todos los demás renglones ofensivos y defensivos el patrón ha sido el mismo.

Nueva York ha dominado cerradamente en los rebotes (44.5-43.8), en cortes de balón (7.3-7.0), en porcentaje de efectividad en tiros de campo (43.6%-42.7%) y en por ciento de tiradas libres anotadas.

Donde único se nota un margen un poco más abierto es en el porcentaje de efectividad de triples anotados, con un 37.8% para los Knicks, y un 34.2% para los Spurs. Pero en total Nueva York tiene 54 triples anotados, y San Antonio 51.

Por otro lado, los Spurs han dominado en cortes de balón (5.5-5.0) y han tenido menos pérdidas de la bola, con 12.3 frente a 13.0 de los Knicks.

Ambos equipos están parejos en asistencias, con promedio de 22.5 por cotejo.

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No obstante, aunque las estadísticas muestran una serie muy equilibrada, la realidad es que los Knicks están a las puertas de lo que por 53 años han esperado. Solo tienen que ganar un partido más.

Otra realidad es que los Spurs y Victor Wembanyama, su principal figura, están abajo en la serie y contra la pared, enfrentando la eliminación temprana, y obligados a ganar tres juegos si quieren alzar el trofeo.

“Basquetbolísticamente ellos tienen los elementos, tienen los argumentos. Han dominado los juegos por doble dígito prácticamente en cada uno de los juegos. El problema que han tenido es para cerrar. Lo anímico es lo que le pudiera pasar factura, porque para quitarse ese juego de encima es bien difícil”, recalcó Morales.

“Pero hay que entender que lo que tiene pillado a San Antonio no es esa derrota que tuvieron en ese último juego, fueron los dos que perdieron en casa. O sea, los Knicks ya demostraron que si llegan cerrados al clutch, le pueden sacar el juego aun en San Antonio”.

Protagonistas Brunson y “Wemby”

Como se anticipaba previo al arranque de las Finales, Wembanyama, por los Spurs, y Jalen Brunson por los Knicks, han sido las principales figuras ofensivas.

Jalen Brunson y Victor Wembanyama son las principales figuras de Nueva York y San Antonio, respectivamente. (The Associated Press)

Brunson ha promediado 29.5 puntos por juego aunque en el último totalizó 36. “Wemby” tiene promedio de 27.8 puntos.

En el lado de Nueva York, Morales dio crédito a su experiencia, lo que le ha ayudado a tomar las mejores decisiones y cerrar con éxito los juegos.

El técnico y analista considera que ninguno de los dos equipos ha logrado imponer por mucho tiempo su fortaleza en distintos aspectos del juego. Ni la defensa de uno controla del todo al rival, ni la ofensiva de un jugador se puede decir que haya estado imparable.