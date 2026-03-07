“El muchacho se muy bien”: José Caballero elogia al prospecto boricua Elmer Rodríguez

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

Además de Elmer Rodríguez, hay otro integrante de los Yankees de Nueva York en el Grupo A de San Juan durante este Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En las filas de Panamá, milita el jugador de cuadro José Caballero, quien en la mitad de la temporada pasada llegó a los Yankees, luego de ser cambiado desde los Rays de Tampa Bay.

Ahora en los campos primaverales, Caballero tuvo la oportunidad de ver a Rodríguez, prospecto número tres de la organización y 82 a nivel de las Mayores, lanzar par de partidos de pretemporada.

Las dos salidas del joven derecho impresionaron a Caballero.

“Increíble”, respondió Caballero sobre Rodríguez, de apenas 22 años.

“Viene trabajando fuerte. Tiene un buen arsenal. Lo vi tirando en el spring training y tiene un buen repertorio”, agregó.

Antes de reportarse con Puerto Rico para el Clásico, Rodríguez se combinó para seis entradas con efectividad de 3.00 al enfrentar a Baltimore y Atlanta. Toleró cinco hits y dos carreras, además de ponchar a cinco bateadores con un boleto gratis.

En 2025, Rodríguez tuvo una salida en Triple A, lanzando cinco episodios de cuatro carreras. Ahora parece estar a un paso de debutar en las Mayores.

“Ojalá y nos pueda ayudar en el equipo. De verdad que el muchacho se ve muy bien”, apuntó Caballero, quien no ha tenido la oportunidad de enfrentarlo en sesiones en vivo con los Yankees.

Panamá y Puerto Rico se enfrentarán este sábado en el Estadio Hiram Bithorn.

Panamá cayó 3-1 en el primer juego.

Rodríguez será el abridor de Puerto Rico contra Cuba el lunes en su estreno con el “Team Rubio”.

En pasados días, Rodríguez lanzó tres entradas en cero en un fogueo contra los Red Sox de Boston.