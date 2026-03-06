¡Comienza la fiesta de béisbol! Puerto Rico debuta en el Clásico Mundial contra Colombia

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial

---

El “Team Rubio” de Puerto Rico hizo su anticipado debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Colombia en el Estadio Hiram Bithorn, primera vez que el parque de San Juan es sede de una ronda del torneo en desde 2013.

El partido comenzó a las 7:00 p.m. luego de un espectáculo de bomba y plena en el terreno con las banderas de los países del Grupo A en los jardines.

El derecho Seth Lugo, de los Royals de Kansas City, abrió por la novena boricua, mientras que Colombia llevó a la loma al zurdo grandesligas José Quintana.

Es la primera vez que ambas naciones se enfrentan en el torneo.

Carlos Beltrán, nuevo miembro del Salón de la Fama de Béisbol, tuvo a cargo el primer lanzamiento. El también gerente general de la novena puertorriqueña fue escoltado por los también inmortales Iván Rodríguez, Roberto Alomar y Edgar Martínez, además de Carlos Delgado, máximo jonronero boricua en la historia de las Grandes Ligas.