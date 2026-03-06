¡Comienza la fiesta de béisbol! Puerto Rico debuta en el Clásico Mundial contra Colombia
El Estadio Hiram Bithorn se vistió de gala para el primer día de acción en el Grupo A en San Juan. Sigue aquí nuestra cobertura
6 de marzo de 2026 - 6:59 PM
6 de marzo de 2026 - 6:59 PM
Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial
---
El “Team Rubio” de Puerto Rico hizo su anticipado debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Colombia en el Estadio Hiram Bithorn, primera vez que el parque de San Juan es sede de una ronda del torneo en desde 2013.
El partido comenzó a las 7:00 p.m. luego de un espectáculo de bomba y plena en el terreno con las banderas de los países del Grupo A en los jardines.
El derecho Seth Lugo, de los Royals de Kansas City, abrió por la novena boricua, mientras que Colombia llevó a la loma al zurdo grandesligas José Quintana.
¡A romper en casa! 🇵🇷#LosNuestros pic.twitter.com/K1LlvPf6xE— Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) March 6, 2026
Es la primera vez que ambas naciones se enfrentan en el torneo.
Carlos Beltrán, nuevo miembro del Salón de la Fama de Béisbol, tuvo a cargo el primer lanzamiento. El también gerente general de la novena puertorriqueña fue escoltado por los también inmortales Iván Rodríguez, Roberto Alomar y Edgar Martínez, además de Carlos Delgado, máximo jonronero boricua en la historia de las Grandes Ligas.
¡A romper en casa! 🇵🇷#LosNuestros pic.twitter.com/K1LlvPf6xE— Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) March 6, 2026
Mantente conectado a elnuevodia.com para los detalles de este partido.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: