Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Trompetas en el Bithorn! Edwin “Sugar” Díaz cumple con una salida espectacular en su estreno en Puerto Rico

El cerrador abanicó a tres bateadores en la novena entrada en el triunfo del “Team Rubio”

7 de marzo de 2026 - 11:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwin Díaz celebra el triunfo de Puerto Rico sobre Colombia. (Xavier Araújo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

Acabada la alta de la novena entrada, un silencio profundo se apoderó del Estadio Hiram Bithorn.

Segundos después, los reflectores del parque comenzaron a parpadear. Los fanáticos captaron la señal y comenzaron a emocionarse.

Acto seguido, las trompetas del tema Narco de Blasterjaxx y Timmy Trumpet. La puerta del bullpen se abrió y Edwin “Sugar” Díaz trotó hasta la loma bajo una ovación de más de 18,000 fanáticos para sacar los últimos tres outs contra Colombia.

Pese a permitir un hit de Tito Polo, la nueva firma de los bicampeones Dodgers de Los Ángeles dominó su antojo a Dayan Frías, Gustavo Campero y Christian Arroyo con tres ponchetes consecutivos para la victoria 5-0 del “Team Rubio” en su primer juego en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En su primera aparición como profesional en Puerto Rico, el naguabeño brindó un espectáculo con su veloz recta.

“Fue increíble. Primero lanzando en Puerto Rico frente a mi familia en un evento tan grande como el Clásico Mundial, pudimos lograr la victoria que era lo más importante del juego”, reaccionó Díaz en un aparte con El Nuevo Día tras el triunfo.

“Cuando entré a lanzar estaba concentrado a hacer lo que quería hacer, que es mi trabajo. Ahora, a celebrar y a enfocarnos en el próximo juego”, agregó.

Díaz, de 31 años, admitió que pudo sentir su pintoresca entrada en el Bithorn, sin que invadieran sus emociones.

“Sé que está la adrenalina, la fanaticada, la música, todo pero mi concentración es lanzar y hacer mi trabajo. Fue lo que pude hacer gracias a Dios. Saqué los tres outs y ganamos”, comentó, quien no ignoró el coro de su apodo “Sugar” por parte de enloquecida afición.

“Cada lanzamiento que hacía, la fanaticada gritaba. Increíble. Los gritaban con el umpire. Tiraba lanzamientos lejos y los gritaban strike. La pasé brutal en la loma. Sueño hecho realidad ya poder jugar en Puerto Rico en un Clásico, una victoria. Seguir metiendo mano ahora. La meta es ganar el torneo, no un solo juego. Vamos juego a juego y agradecido por esta oportunidad”, apuntó.

En conferencia de prensa, el dirigente Yadier Molina aplaudió la salida de Díaz, borrado el pasado sobre el lamentable suceso de su lesión en 2023 luego de completar un rescate contra República Dominicana en Miami para avanzar a cuartos de final.

“Increíble momento para nosotros. Sugar viniendo del bullpen y escuchar a la fanaticada. No para nosotros, para su familia presente. Emocionado por su momento. Fue un gran momento”, dijo Molina.

Cuestionado sobre utilizar al mejor relevista del bullpen boricua con una ventaja de 5-0 en la novena, Molina indicó que no podía confianzar contra Colombia con la primera victoria del torneo de por medio.

“Obviamente, cuando tú tienes el juego 5-0 tú piensas que estás cómodo pero si se embasa uno, se embasa otro, como quiera lo vas a calentar. Tratamos de salvar a Fernando (Cruz) en la octava. El juego te dicta a hacer los movimientos. Ya cuando tienes un 5-0 y tienes un cerrador como Sugar tú lo tienes que usar. Mañana, puede pasar cualquier cosa y hay que ganar”, sentenció el mentor boricua.

Puerto Rico utilizó siete lanzadores. Seth Lugo cargó con la victoria con cuatro entradas en cero. El relevo estuvo a cargo de Rico García, Yackel Ríos, Ángel Reyes, Cruz y Díaz.

Puerto Rico vuelve al terreno el sábado contra Panamá (0-1).

ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa Loza
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
