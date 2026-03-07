Puerto Rico busca seguir firme en el Clásico Mundial de Béisbol contra Panamá

Puerto Rico regresó al terreno de juego el sábado para la continuación del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y enfrentar a Panamá luego de un exitoso debut viernes, 5-0 contra Colombia ante más de 18,000 personas en el Estadio Hiram Bithorn.

El “Team Rubio” llegó al juego con marca de 1-0 en el Grupo A, mientras que los panameños buscan rebotar de una derrota contra Cuba (1-0).

En imágenes: ¡Fiesta boricua! Puerto Rico derrota a Colombia en el Clásico Mundial. Edwin "Sugar" Díaz festeja la victoria boricua. - Xavier Araújo

El zurdo Eduardo Rivera, campeón con los Cangrejeros de Santurce en la pelota invernal, subió a la loma por la novena patria.

En la alineación, el dirigente Yadier Molina colocó en la receptoría a Christian Vázquez y en el jardín central a Bryan Torres, haciendo su debut en el torneo.