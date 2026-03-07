Puerto Rico busca seguir firme en el Clásico Mundial de Béisbol contra Panamá
Los boricuas se tiraron nuevamente al terreno contra los pañamenos en el segundo día de acción en San Juan
7 de marzo de 2026 - 6:50 PM
Puerto Rico regresó al terreno de juego el sábado para la continuación del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y enfrentar a Panamá luego de un exitoso debut viernes, 5-0 contra Colombia ante más de 18,000 personas en el Estadio Hiram Bithorn.
El “Team Rubio” llegó al juego con marca de 1-0 en el Grupo A, mientras que los panameños buscan rebotar de una derrota contra Cuba (1-0).
El zurdo Eduardo Rivera, campeón con los Cangrejeros de Santurce en la pelota invernal, subió a la loma por la novena patria.
En la alineación, el dirigente Yadier Molina colocó en la receptoría a Christian Vázquez y en el jardín central a Bryan Torres, haciendo su debut en el torneo.
¡Así nos tiramos al terreno vs. Panamá! Playball 7:00 pm. #LosNuestros pic.twitter.com/2Vdnlb2adO— Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) March 7, 2026
