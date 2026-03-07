Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico busca seguir firme en el Clásico Mundial de Béisbol contra Panamá

Los boricuas se tiraron nuevamente al terreno contra los pañamenos en el segundo día de acción en San Juan

7 de marzo de 2026 - 6:50 PM

Puerto Rico debutó con un triunfo, 5-0, frente a Colombia el viernes. Eddie Rosario (izquierda) impulsó una carrera en el encuentro. (Xavier Araújo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Puerto Rico regresó al terreno de juego el sábado para la continuación del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y enfrentar a Panamá luego de un exitoso debut viernes, 5-0 contra Colombia ante más de 18,000 personas en el Estadio Hiram Bithorn.

El “Team Rubio” llegó al juego con marca de 1-0 en el Grupo A, mientras que los panameños buscan rebotar de una derrota contra Cuba (1-0).

Edwin "Sugar" Díaz festeja la victoria boricua.Puerto Rico festeja sobre el terreno de juego.Christian Torres toca el cuatro.
1 / 22 | En imágenes: ¡Fiesta boricua! Puerto Rico derrota a Colombia en el Clásico Mundial. Edwin "Sugar" Díaz festeja la victoria boricua. - Xavier Araújo

El zurdo Eduardo Rivera, campeón con los Cangrejeros de Santurce en la pelota invernal, subió a la loma por la novena patria.

En la alineación, el dirigente Yadier Molina colocó en la receptoría a Christian Vázquez y en el jardín central a Bryan Torres, haciendo su debut en el torneo.

Mantente conectado a elnuevodia.com para los detalles de esta cobertura.

ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
