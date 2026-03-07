Christian Vázquez quiere volver a ganar con los Astros: “Es ir a un lugar donde tú conoces ya”

Evaluando todas las ofertas en la mesa, Christian Vázquez optó por una organización muy familiar en su intento por volver a las Grandes Ligas.

El receptor bayamonés aceptó un contrato de liga menor con los Astros de Houston, organización con la que ganó la Serie Mundial en 2022. El pacto incluye una invitación a spring training, donde tratará de convencer al dirigente boricua Josué Espada de que lo incluya en el roster de la campaña 2026.

Houston tiene como receptores a Yainer Díaz y César Salazar.

“Es ir a un lugar donde tú conoces ya. Ganamos ahí. Es espectacular”, comentó Vázquez previo a su estreno en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en la receptoría del “Team Rubio” contra Panamá en el Estadio Hiram Bithorn.

“Es tremenda organización. Se enfocan en ganar y es lo que me gusta. No hay nada mejor que ganar así que pienso será un buen fit para mí”, añadió.

Vázquez, de 35 años y en su segundo Clásico, terminó en 2025 un contrato de tres años y $30 millones con los Twins de Minnesota.

En Houston, se reencontrará nuevamente con Carlos Correa, con quien jugó en Minnesota desde 2023 hasta que el antesalista estelar fue cambiado a los Astros a mediados de la campaña pasada.

“Me dio la bienvenida. Estuvimos tres años en Minnesota. Tienes tremenda relación y tremendo compañero, tremenda persona. Es bueno compartir de nuevo con él”, indicó Vázquez.

El cátcher fue canjeado de los Red Sox de Boston a Houston a mediados de 2022 antes de su firma multianual con los Twins. Con los Red Sox comenzó su carrera en 2014, ganando su primer Clásico de Otoño en 2018 bajo la dirección del cagueño Alex Cora.

Toma con los brazos abiertos comenzar ahora desde cero con los Astros al descartar otras ofertas.

“Eran más las organizaciones. Ir a un lugar donde pueda ganar es bien importante para mí y mi familia. La paz que es ganar. Es difícil ir a la casa perdiendo todos los días. Houston tiene tremendo equipo. Hace como nueve años no faltaba a unos playoffs. Tratar de dar mi experiencia en el trabajo detrás del plato, que es llevar el juego”, apuntó.

Vázquez fue parte de un juego sin hits combinado de los Astros en la Serie Mundial contra los Phillies.

En 2025, Houston se quedó fuera de la postemporada, perdiendo en las semanas finales de la fase regular el liderato de la División Oeste de la Liga Americana, banderín capturado por los Mariners de Seattle.

Aparte de su participación en el Clásico, Vázquez ganó en enero su primer cetro de la pelota invernal con los Cangrejeros de Santurce.