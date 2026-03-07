Eddie Rosario: “Es un orgullo poner a vibrar el escenario”

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial

¡Eddie, Eddie, Eddie!

El nombre del veterano Eddie Rosario resonó con fuerza el viernes en el Estadio Hiram Bithorn durante el debut de Puerto Rico ante Colombia como parte de la acción del Grupo A en este Clásico Mundial de Béisbol.

Rosario estuvo productivo en la victoria 5-0 frente a los colombianos al batear de 2-1 con una anotada, una remolcada y dos boletos gratis. Apareció como bateador designado.

Sin duda, fue un momento emotivo para el guayamés al ver a más de 18,000 fanáticos corear su nombre.

“Estoy agradecido por los que me escogieron, agradecido con Yadi (Molina, dirigente), que siempre ha confiado en mí. Y me tiene aquí como un veterano, ya que llevo cuatro Clásicos, y para apoyar a los muchachos”, dijo Rosario a El Nuevo Día.

“Pero me acabo de ganar un puesto y estamos aquí. Vamos para encima por Puerto Rico”.

Molina, quien como jugador fue compañero de Rosario en los Clásicos de 2013 y de 2017, fue quien abogó para tener en su plantilla de 30 jugadores al jardinero, aunque para esta edición no parecía con un espacio seguro.

Frente a Colombia, Rosario fue parte de la reacción boricua en la quinta entrada con un sencillo impulsador que amplió la pizarra 2-0 y encendió las gradas del Bithorn.

“A mí no me pasa nada por la mente, lo que estoy pendiente es al pitcher; lo que quiero es dar una línea. Lo que pasa en las gradas se queda en las gradas”, dijo.

“Trato que nada me desconcentre, pero es un orgullo poner a vibrar el escenario. Para eso estamos aquí. Soy un boricua orgulloso de Guayama, y de verdad se siente especial”, expresó.

El batazo y la carrera que empujó lo encendió más al agitar sus brazos y quitarse el casco para frotar su cabellera teñida de rubio.

Rosario, al momento, está sin contrato en el béisbol organizado, luego de dos temporadas consecutivas en que ha pasado por múltiples equipos, y terminando de baja sin concluir la campaña tanto en 2024 como en 2025.

Rosario no esperó a que el torneo iniciara en Puerto Rico para encenderse.

El martes en el partido de exhibición en Florida contra los Red Sox de Boston se lució fusilando en el plato a un corredor con un certero disparo desde el jardín izquierdo, y corrió dando saltos hacia el dugout celebrando la jugada que puso fin a una entrada.

“Nos sentimos bien, eso es lo que me importa. Tratar de ayudar al equipo y tratar de darle triunfos a Puerto Rico”, agregó Rosario, quien no dese hablar de lo que pasará después del Clásico.

Incierto su futuro como jugador

A preguntas sobre si considera que este será su último torneo, no lo precisó.

Tampoco dijo si continuará intentando conseguir un contrato en el béisbol organizado o si evaluará alguna oportunidad en la liga de verano de México.

Para muchos peloteros en su situación, ese circuito suele ser una alternativa para mantenerse activos y seguir luchando por un regreso al béisbol organizado, incluso a las Grandes Ligas.

“Ahora mismo estoy en Puerto Rico, más nada. No sé todavía, no estamos pensando en eso”.

“Eddie es el gallo”

Molina, por su lado, sí estaba pensando desde antes del inicio del Clásico en el impacto que podía tener Rosario no solo en la alineación, sino en el equipo.