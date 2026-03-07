Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eddie Rosario: “Es un orgullo poner a vibrar el escenario”

El veterano jardinero guayamés escuchó a más de 18,000 fanáticos corear su nombre en el primer juego de Puerto Rico

7 de marzo de 2026 - 6:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eddie Rosario participa en su cuarta edición en el torneo mundialista. (Xavier Araújo)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial

RELACIONADAS

------

¡Eddie, Eddie, Eddie!

El nombre del veterano Eddie Rosario resonó con fuerza el viernes en el Estadio Hiram Bithorn durante el debut de Puerto Rico ante Colombia como parte de la acción del Grupo A en este Clásico Mundial de Béisbol.

Rosario estuvo productivo en la victoria 5-0 frente a los colombianos al batear de 2-1 con una anotada, una remolcada y dos boletos gratis. Apareció como bateador designado.

Sin duda, fue un momento emotivo para el guayamés al ver a más de 18,000 fanáticos corear su nombre.

Estoy agradecido por los que me escogieron, agradecido con Yadi (Molina, dirigente), que siempre ha confiado en mí. Y me tiene aquí como un veterano, ya que llevo cuatro Clásicos, y para apoyar a los muchachos”, dijo Rosario a El Nuevo Día.

“Pero me acabo de ganar un puesto y estamos aquí. Vamos para encima por Puerto Rico”.

Molina, quien como jugador fue compañero de Rosario en los Clásicos de 2013 y de 2017, fue quien abogó para tener en su plantilla de 30 jugadores al jardinero, aunque para esta edición no parecía con un espacio seguro.

Edwin "Sugar" Díaz festeja la victoria boricua.Puerto Rico festeja sobre el terreno de juego.Christian Torres toca el cuatro.
1 / 22 | En imágenes: ¡Fiesta boricua! Puerto Rico derrota a Colombia en el Clásico Mundial. Edwin "Sugar" Díaz festeja la victoria boricua. - Xavier Araújo

Frente a Colombia, Rosario fue parte de la reacción boricua en la quinta entrada con un sencillo impulsador que amplió la pizarra 2-0 y encendió las gradas del Bithorn.

A mí no me pasa nada por la mente, lo que estoy pendiente es al pitcher; lo que quiero es dar una línea. Lo que pasa en las gradas se queda en las gradas”, dijo.

“Trato que nada me desconcentre, pero es un orgullo poner a vibrar el escenario. Para eso estamos aquí. Soy un boricua orgulloso de Guayama, y de verdad se siente especial”, expresó.

El batazo y la carrera que empujó lo encendió más al agitar sus brazos y quitarse el casco para frotar su cabellera teñida de rubio.

Rosario, al momento, está sin contrato en el béisbol organizado, luego de dos temporadas consecutivas en que ha pasado por múltiples equipos, y terminando de baja sin concluir la campaña tanto en 2024 como en 2025.

Rosario no esperó a que el torneo iniciara en Puerto Rico para encenderse.

Más de 18 mil personas abarrotaron el Hiram Bithorn.Aficionados festejan la victoria del "Team Rubio". Yadier Molina se funde en un abrazo.
1 / 17 | En imágenes: el Hiram Bithorn se llena de pasión con miles de fanáticos boricuas. Más de 18 mil personas abarrotaron el Hiram Bithorn. - Xavier Araújo

El martes en el partido de exhibición en Florida contra los Red Sox de Boston se lució fusilando en el plato a un corredor con un certero disparo desde el jardín izquierdo, y corrió dando saltos hacia el dugout celebrando la jugada que puso fin a una entrada.

Nos sentimos bien, eso es lo que me importa. Tratar de ayudar al equipo y tratar de darle triunfos a Puerto Rico”, agregó Rosario, quien no dese hablar de lo que pasará después del Clásico.

Incierto su futuro como jugador

A preguntas sobre si considera que este será su último torneo, no lo precisó.

Tampoco dijo si continuará intentando conseguir un contrato en el béisbol organizado o si evaluará alguna oportunidad en la liga de verano de México.

Para muchos peloteros en su situación, ese circuito suele ser una alternativa para mantenerse activos y seguir luchando por un regreso al béisbol organizado, incluso a las Grandes Ligas.

“Ahora mismo estoy en Puerto Rico, más nada. No sé todavía, no estamos pensando en eso”.

“Eddie es el gallo”

Molina, por su lado, sí estaba pensando desde antes del inicio del Clásico en el impacto que podía tener Rosario no solo en la alineación, sino en el equipo.

En el caso de Eddie, Eddie es el gallo de nosotros. Hay jugadores que son de temporadas y hay jugadores que son de torneos. Y Eddie es un tipo de torneos. No tiene miedo, va para adelante”, indicó Molina.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolEddie RosarioYadier Molina
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: