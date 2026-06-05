Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Golpe a los Yankees: Aaron Judge fuera por tiempo indefinido

El jardinero estrella de Nueva York tiene una fractura por estrés en una de sus costillas

5 de junio de 2026 - 12:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aaron Judge tiene un promedio de bateo de .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. (Jeff Chiu)
Por Larry Fleisher

El jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, estará de baja indefinidamente debido a una fractura por estrés en una de sus costillas, según anunció el equipo el jueves por la noche.

RELACIONADAS

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana no jugó ese mismo día por tercer partido consecutivo, y los Yankees esperaban un diagnóstico definitivo sobre lo que describieron como una contusión ósea en una de las costillas derechas del bateador, que le causaba dolor en el hombro derecho.

Posteriormente, el equipo anunció que a Judge se le diagnosticó una fractura por estrés en la primera costilla del lado derecho y que deberá guardar reposo y limitar su actividad. Será reevaluado tras realizarse pruebas de imagen adicionales en aproximadamente cuatro a seis semanas. Los Yankees indicaron en un comunicado que se espera que Judge regrese “en algún momento de esta temporada”.

Tras evitar la barrida de tres partidos con una victoria de 2-1 sobre Cleveland el jueves, el mánager Aaron Boone declaró que el equipo estaba a la espera de los resultados del Dr. Gregory Pearl, especialista en cirugía vascular de Dallas.

“Miren, hay mucha gente inteligente en un área especializada y el tipo está a varios estados de distancia”, dijo Boone. “Solo tenemos que ser pacientes”.

Judge se sometió a una tomografía computarizada el jueves por la mañana y a una resonancia magnética a principios de semana, cuando se reunió con un especialista. El hematoma se detectó por primera vez cuando Judge se sometió a pruebas el lunes, día libre del equipo.

“Obviamente no soy médico, no sé cómo funciona todo, pero hay mucha gente involucrada para asegurarnos de obtener el diagnóstico correcto”, dijo Boone el jueves por la mañana.

A Judge le diagnosticaron una fractura por estrés en una de sus costillas derechas en marzo de 2020. La lesión ocurrió cuando se lanzó a por una pelota en septiembre de 2019, pero Judge no se perdió ningún partido debido al retraso de la temporada 2020 por la pandemia.

Tiene un promedio de bateo de .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Pero solo ha conectado un jonrón en sus últimos 18 juegos desde el 10 de mayo y puso fin a una sequía de 11 juegos sin jonrones ni carreras impulsadas con un cuadrangular de dos carreras que decidió el partido el 24 de mayo contra los Tampa Bay Rays.

Judge llegó al juego contra Tampa Bay con una mala racha de 1 hit en 24 turnos al bate, lo que redujo su promedio a .246. No conectó hits en 15 turnos al bate antes de conectar un sencillo en la primera entrada.

Judge ganó el título de bateo la temporada pasada cuando alcanzó un promedio de .331, el más alto de su carrera, con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 juegos. Se perdió 10 juegos entre el 26 de julio y el 4 de agosto debido a una distensión en el flexor del codo derecho que sufrió al lanzar a home el 22 de julio en Toronto. Recibió una inyección de plasma rico en plaquetas y no requirió cirugía durante la temporada baja.

Cuando Judge se lesionó la temporada pasada, Giancarlo Stanton jugó 17 juegos en los jardines. Stanton ha estado de baja desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha y comenzó a practicar bateo en vivo el miércoles, aunque fue descartado para la próxima gira de Nueva York.

José Caballero fue titular en los dos primeros partidos contra Cleveland y ha sido titular en cuatro ocasiones en el jardín derecho desde que fue adquirido de Tampa Bay en la fecha límite de traspasos del 31 de julio. Max Schuemann debutó como titular en el jardín derecho el jueves y realizó una espectacular atrapada en plancha a Steven Kwan en la segunda entrada, además de una impresionante atrapada en salto a Brayan Rocchio en la séptima.

Judge había sido titular en 52 de los primeros 59 partidos de Nueva York en el jardín derecho. El novato Spencer Jones fue titular en cuatro ocasiones en el jardín derecho antes de ser enviado a las ligas menores el 22 de mayo, y Cody Bellinger ha sido titular en dos partidos.

Tags
Aaron JudgeYankees de Nueva YorkGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
Larry Fleisher
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: