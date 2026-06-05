Golpe a los Yankees: Aaron Judge fuera por tiempo indefinido

El jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, estará de baja indefinidamente debido a una fractura por estrés en una de sus costillas, según anunció el equipo el jueves por la noche.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana no jugó ese mismo día por tercer partido consecutivo, y los Yankees esperaban un diagnóstico definitivo sobre lo que describieron como una contusión ósea en una de las costillas derechas del bateador, que le causaba dolor en el hombro derecho.

Posteriormente, el equipo anunció que a Judge se le diagnosticó una fractura por estrés en la primera costilla del lado derecho y que deberá guardar reposo y limitar su actividad. Será reevaluado tras realizarse pruebas de imagen adicionales en aproximadamente cuatro a seis semanas. Los Yankees indicaron en un comunicado que se espera que Judge regrese “en algún momento de esta temporada”.

PUBLICIDAD

Tras evitar la barrida de tres partidos con una victoria de 2-1 sobre Cleveland el jueves, el mánager Aaron Boone declaró que el equipo estaba a la espera de los resultados del Dr. Gregory Pearl, especialista en cirugía vascular de Dallas.

“Miren, hay mucha gente inteligente en un área especializada y el tipo está a varios estados de distancia”, dijo Boone. “Solo tenemos que ser pacientes”.

Judge se sometió a una tomografía computarizada el jueves por la mañana y a una resonancia magnética a principios de semana, cuando se reunió con un especialista. El hematoma se detectó por primera vez cuando Judge se sometió a pruebas el lunes, día libre del equipo.

“Obviamente no soy médico, no sé cómo funciona todo, pero hay mucha gente involucrada para asegurarnos de obtener el diagnóstico correcto”, dijo Boone el jueves por la mañana.

A Judge le diagnosticaron una fractura por estrés en una de sus costillas derechas en marzo de 2020. La lesión ocurrió cuando se lanzó a por una pelota en septiembre de 2019, pero Judge no se perdió ningún partido debido al retraso de la temporada 2020 por la pandemia.

Tiene un promedio de bateo de .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Pero solo ha conectado un jonrón en sus últimos 18 juegos desde el 10 de mayo y puso fin a una sequía de 11 juegos sin jonrones ni carreras impulsadas con un cuadrangular de dos carreras que decidió el partido el 24 de mayo contra los Tampa Bay Rays.

PUBLICIDAD

Judge llegó al juego contra Tampa Bay con una mala racha de 1 hit en 24 turnos al bate, lo que redujo su promedio a .246. No conectó hits en 15 turnos al bate antes de conectar un sencillo en la primera entrada.

Judge ganó el título de bateo la temporada pasada cuando alcanzó un promedio de .331, el más alto de su carrera, con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 juegos. Se perdió 10 juegos entre el 26 de julio y el 4 de agosto debido a una distensión en el flexor del codo derecho que sufrió al lanzar a home el 22 de julio en Toronto. Recibió una inyección de plasma rico en plaquetas y no requirió cirugía durante la temporada baja.

Cuando Judge se lesionó la temporada pasada, Giancarlo Stanton jugó 17 juegos en los jardines. Stanton ha estado de baja desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha y comenzó a practicar bateo en vivo el miércoles, aunque fue descartado para la próxima gira de Nueva York.

José Caballero fue titular en los dos primeros partidos contra Cleveland y ha sido titular en cuatro ocasiones en el jardín derecho desde que fue adquirido de Tampa Bay en la fecha límite de traspasos del 31 de julio. Max Schuemann debutó como titular en el jardín derecho el jueves y realizó una espectacular atrapada en plancha a Steven Kwan en la segunda entrada, además de una impresionante atrapada en salto a Brayan Rocchio en la séptima.