Thomas Robinson reforzará otra vez a los Piratas de Quebradillas en el BSN
El experimentado importado debutará este jueves cuando el equipo buscará su primer triunfo de la temporada ante San Germán
22 de abril de 2026 - 1:33 PM
22 de abril de 2026 - 1:33 PM
El pívot importado Thomas Robinson debutará este jueves con los Piratas de Quebradillas, quienes buscarán su primer triunfo de la temporada 2026 del BSN al recibir la visita de los Atléticos de San Germán en el Coliseo Raymond Dalmau.
Los Piratas marchan con récord de 0-11, ocupando el sótano en la Conferencia B. San Germán, por su lado, figura en el segundo lugar de dicha conferencia con marca de 8-3.
Robinson comenzó la temporada con los Capitanes de Arecibo y totalizó ocho juegos con promedios de 11.1 puntos y 11.3 rebotes por cotejo. Fue dejado en libertad tras la llegada de Timothy Soares.
Robinson jugará por tercera ocasión con los Piratas y reemplazará al delantero Kendall Munson quien registró 13.4 puntos y 7.7 rebotes en nueve juegos.
Robinson jugó con los Piratas en 2022 y en la pasada temporada.
Los otros dos importados del conjunto son los ‘gares’ Emmanuel Mudiay y Jameer Nelson Jr., quien debutó el pasado domingo junto a Phillip Wheeler en la derrota ante los Indios de Mayagüez.
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