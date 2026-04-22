Thomas Robinson reforzará otra vez a los Piratas de Quebradillas en el BSN

El pívot importado Thomas Robinson debutará este jueves con los Piratas de Quebradillas, quienes buscarán su primer triunfo de la temporada 2026 del BSN al recibir la visita de los Atléticos de San Germán en el Coliseo Raymond Dalmau.

Los Piratas marchan con récord de 0-11, ocupando el sótano en la Conferencia B. San Germán, por su lado, figura en el segundo lugar de dicha conferencia con marca de 8-3.

Robinson comenzó la temporada con los Capitanes de Arecibo y totalizó ocho juegos con promedios de 11.1 puntos y 11.3 rebotes por cotejo. Fue dejado en libertad tras la llegada de Timothy Soares.

Robinson jugará por tercera ocasión con los Piratas y reemplazará al delantero Kendall Munson quien registró 13.4 puntos y 7.7 rebotes en nueve juegos.

Robinson jugó con los Piratas en 2022 y en la pasada temporada.