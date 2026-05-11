Casta Diva vuelve a imponer su clase, aunque sin salir de su división

Canóvanas - Casta Diva dominó una vez más y todo apunta a que seguirá haciéndolo en el futuro, aunque dentro de su división.

La yegua ganó el domingo el Clásico Día de las Madres por 13 cuerpos de ventaja en una prueba de una milla, en la que su superioridad era tan evidente que el Hipódromo Camarero la descartó de las jugadas oficiales.

Fue su séptima victoria clásica y mantiene marca perfecta de 7-7 en pruebas clásicas dentro de la división de hembras.

En el círculo de ganadores, su propietario, Waldemar Rodríguez, expresó que procurará no arriesgar a su protegida para que llegue saludable a su etapa de crianza.

Este diario le preguntó si finalmente Casta Diva competirá contra los machos, pero su respuesta negativa fue consistente con el discurso que ha mantenido anteriormente.

PUBLICIDAD

“Es que hay que dejar que los machos también ganen”, respondió.

“Ella está muy bien. La cuidamos y la mimamos mucho. Lo importante es que se mantenga saludable y que en el futuro pueda convertirse en una buena yegua madre. Por eso tratamos de no sobreexigirla más allá de sus capacidades, para que también tenga un buen desempeño en su etapa posterior a la pista”, agregó Rodríguez sobre la yegua hija de Animal Kingdom.

Casta Diva fue criada por el propio Rodríguez.

La “Diva” dominó a sus cinco rivales en el Clásico Día de las Madres. Corrió por los carriles externos y se mantuvo detrás del paso bajo el control de Javier Santiago. Tomó la delantera en la segunda curva y rápidamente se despegó del grupo rumbo a la meta.

Santiago describió la victoria como una “fácil” para su conducida, que partió desde el puesto seis y se colocó detrás del paso inicial marcado por Persistencia, con fraccionales de 25.36 y 50.35 segundos para el cuarto y la media milla, respectivamente.

Tras la victoria, el jinete evitó profundizar sobre el futuro de Casta Diva durante una entrevista con la gerencia de Camarero.

“Las nenas tienen bastante trabajo en su división. El dueño decidirá si quiere correrla contra los machos. En eso yo no me meto”, comentó.

Casta Diva suma ahora 18 victorias en 21 presentaciones. Ha ganado sus cuatro carreras en 2026 y perfila como una de las principales candidatas para la Serie Hípica del Caribe, que incluye una prueba para hembras mayores.

“Ahí sí estará”, apuntó Rodríguez en referencia a la Serie Hípica del Caribe 2026.