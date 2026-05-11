Los Dodgers reciben una gran noticia: vuelve Mookie Betts

Mookie Betts está listo para regresar después de perderse más de un mes debido a una distensión en el oblicuo derecho, cuando los Dodgers de Los Ángeles abran una serie de cuatro juegos el lunes contra los Giants de San Francisco.

Betts no juega desde el 4 de abril, cuando se lesionó en una victoria 10-5 en casa de los Nationals de Washington. El mánager Dave Roberts indicó que pondría a Betts a batear segundo o tercero en el orden al bate, aunque antes de la lesión bateaba para .179 con dos jonrones y siete carreras impulsadas en ocho juegos.

Roberts no dijo a quién enviarían a ligas menores para liberar un lugar en el roster para Betts, cuatro veces campeón de la Serie Mundial y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018. Hyeseong Kim, Alex Freeland y el dominicano Santiago Espinal han alternado eficazmente para ayudar a cubrir el cuadro interior, especialmente la zona del infield medio, en ausencia de Betts.

“Es un buen problema, en cierto sentido, por dónde estamos, pero es una conversación potencialmente difícil”, señaló Roberts el domingo, antes del final de una serie de tres juegos contra los Braves de Atlanta.