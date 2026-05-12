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Aury Cruz se une a JUMP para impulsar el voleibol juvenil

La excapitana de la Selección Nacional liderará clínicas, entrenamientos y torneos bajo su metodología AC9 Cruz Control

12 de mayo de 2026 - 9:06 PM

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Aury Cruz es considerada una de las mejores voleibolistas puertorriqueñas de todos los tiempos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Aury Cruz se integrará a JUMP Sports Development Center como directora del departamento de voleibol en una residencia deportiva exclusiva de cinco meses que comenzará el 18 de mayo.

La atleta trabajará bajo su compañía AC9 Cruz Control en una alianza estratégica que convertirá a JUMP en la sede oficial de su metodología de desarrollo durante este periodo. Como parte de la iniciativa, Cruz liderará clínicas grupales, entrenamientos privados, campamentos de verano, torneos y ligas dirigidas a atletas de distintas edades y niveles.

Con más de 25 años de carrera profesional, Cruz es considerada una de las mejores voleibolistas puertorriqueñas de todos los tiempos. La exatacante representó a Puerto Rico con la Selección Nacional femenina en múltiples competencias internacionales, fue capitana del combinado nacional y atleta olímpica en Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, conquistó campeonatos y premios de Jugadora Más Valiosa en ligas profesionales de Italia, Turquía, Corea del Sur, Azerbaiyán y Puerto Rico, además de destacarse como All-American de la NCAA con las Florida Gators.

“Este proyecto representa continuar mi legado desde la cancha. Me llena de emoción poder unir AC9 Cruz Control con JUMP y tener un espacio donde podamos impactar directamente a la próxima generación de voleibolistas en Puerto Rico. Es una oportunidad única para construir algo duradero en una facilidad del calibre de JUMP”, expresó Cruz en declaraciones escritas.

Por su parte, Verónica Llama, directora de operaciones de JUMP, destacó que la llegada de Cruz fortalece la misión de la organización de crear oportunidades de desarrollo deportivo en la isla.

“La llegada de Aury marca un momento importante para JUMP. Este junte reafirma nuestro compromiso de crear oportunidades reales de desarrollo junto a los mejores atletas del país y continuar elevando el nivel deportivo de Puerto Rico”, indicó.

El exbaloncelista José Juan Barea, cofundador de JUMP, también resaltó el impacto que tendrá la integración de Cruz.

“El volleyball ha cambiado mucho desde que yo jugaba. Tener a Aury en JUMP trae un nivel técnico que eleva lo que estamos haciendo”, sostuvo.

La llegada de Cruz se suma además a la reciente integración de la baloncelista Tayra Meléndez como directora del departamento de baloncesto de JUMP, lo que reforza la visión de la organización de desarrollar un ecosistema deportivo liderado por atletas de alto rendimiento con experiencia internacional.

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Aury CruzVoleibol
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