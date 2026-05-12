Puerto Rico brilla en el Panamericano de Lucha con cuatro platas y dos bronces

Incluida la obtención de cuatro medallas de plata, la delegación de Puerto Rico de lucha subió al podio en siete de las 10 divisiones del Campeonato Panamericano, que concluyó este domingo en Estados Unidos.

El balance de medallas a nivel continental es positivo, especialmente considerando que este verano se celebrarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026.

“El potencial de nuestro equipo de cara a los Juegos es sumamente positivo. Venimos de lograr resultados históricos en el Campeonato Panamericano Senior, donde Puerto Rico demostró que puede competir al más alto nivel en América”, dijo a El Nuevo Día el presidente de la Federación de Luchas de Puerto Rico, Obed Santana.

Darian Cruz se quedó con la medalla de plata en la división de 57 kilogramos al caer 5-4 ante el estadounidense Liam Cronin. El boricua era el mejor sembrado de la división.

PUBLICIDAD

También obtuvo la plata Caleb Smith en los 60 kilogramos, tras perder 10-0 en la final ante el estadounidense Austin DeSanto.

Víctor Soto también consiguió la plata en los 70 kilogramos, luego de caer 11-0 ante el estadounidense Ridge Lovett.

Asimismo, Christopher Jones obtuvo la presea de plata en los 92 kilogramos al perder por puntos ante el estadounidense Nino Hidlay, mientras que Anthony Labriola hizo lo propio en los 79 kilogramos tras caer ante Levi Haines.

Joseph Silva consiguió la medalla de bronce en los 65 kilogramos al vencer por puntos al ecuatoriano Joshua Kramer.

Por su parte, Ethan Ramos también logró un bronce en los 86 kilogramos al imponerse por superioridad al venezolano José Piñero.

Edwin Morales se quedó a las puertas del bronce en los 97 kilogramos al perder 4-3 ante el dominicano Luis Pérez, al igual que Jonovan Smith en la categoría de peso pesado.

“Contamos con un grupo de atletas jóvenes, experimentados y comprometidos en los tres estilos: libre masculino, libre femenino y grecorromano. Sin duda, nuestro punto más sólido actualmente es el estilo libre masculino, donde hemos tenido consistencia y resultados importantes a nivel continental, incluyendo finales, medallas y clasificaciones internacionales”, añadió Santana.

La delegación también sumó una medalla en el estilo grecorromano, gracias al bronce de James Ford III.

Sebastián Rivera se integraría al ciclo olímpico en 2027. (Ramon "Tonito" Zayas)

Por otro lado, Santana indicó que el medallista olímpico Sebastián Rivera se integraría al ciclo olímpico en 2027. Rivera no estuvo presente en el Panamericano.