Tayra Meléndez se une a JUMP como directora del Departamento de Baloncesto

Aún activa en las canchas y consciente de que el retiro es un capítulo inevitable, la jugadora puertorriqueña Tayra Meléndez comienza a trazar su transición dentro del baloncesto desde una nueva trinchera, al ser nombrada directora del Departamento de Baloncesto de JUMP Sports Development Center, una oportunidad que describe como una “oración contestada” para su madre, Olga Hiraldo, quien por años se preocupó por el futuro profesional de su hija más allá del juego.

El nombramiento marca un paso significativo en la carrera de Meléndez, quien sin colgar aún las zapatillas, asume un rol de liderazgo y formación que le permite mantenerse vinculada al deporte mientras comienza a construir la etapa que seguirá a su vida como atleta.

“Los que no saben, esta es una oración contestada para mi mamá. Ella es una persona que le encanta que soy una jugadora, sabe que es lo que amo, pero sin embargo sabe que el baloncesto no dura toda la vida”, compartió Meléndez, co-capitana de la Selección Nacional y jugadora del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

“Su preocupación era que iba a ser de mí después del baloncesto. Dio tanta y tanta rodilla en sus oraciines, que se le dio. Esta es una bendición para mí, pero también lo es para ella”, agregó la estelar armadora.

PUBLICIDAD

Meléndez compartió que su progenitora reaccionó con profunda emoción al conocer el ofrecimiento laboral, al punto de que gritó y, según relató entre risas, “creo que hasta lloró”.

“Cuando le enseñé el video (con el anuncio de su nombramiento) lloró otra vez y me dijo: ‘¿Es seguro, seguro?’. Le dije que sí, y se puso muy contenta. Ella está bien orgullosa de mí y me dijo que confiara en mi talento y en lo que puedo aportarle al país. De verdad que estaba muy emocionada“.

Tayra Meléndez habla con Verónica Llama (directora de operaciones ) y Ricky Newman (cofundador). (Ramon "Tonito" Zayas)

Meléndez catalogó el nombramiento como un paso enorme en su carrera y reconoció sentirse feliz, “aunque un poquito nerviosa”. Asimismo, explicó que al recibir el ofrecimiento una de sus primeras preguntas fue si podía continuar como jugadora activa. Tras recibir esa confirmación, no dudó en dar el paso.

“Acepté el reto porque entendí que tengo mucho que aportar al baloncesto. Tengo un interés en aportar a la juventud de Puerto Rico, y que mejor lugar para hacerlo que en JUMP, que tiene una de las mejores facilidades, sino la mejor del país”, abundó la canastera de las Gigantes de Carolina en el BSNF.

“Quiero compartir eso con la juventud y enseñarles el baloncesto que yo he aprendido y que me identifica como jugadora. Va a ser algo bien especial y muy lindo”, reiteró.

Al hablar de sus prioridades inmediatas, Meléndez explicó que uno de sus principales objetivos es crear un programa dirigido a la juventud, enfocado en niños y adolescentes entre los 6 y 18 años, que incluya distintas iniciativas de formación. Detalló que el proyecto contempla la organización de campamentos de verano, invierno y del Día de Acción de Gracias, aunque en esta primera etapa su prioridad es estructurar el programa y poner en marcha un campamento de verano que sirva como punto de partida. Añadió que, de surgir la oportunidad, las clínicas serán la primera iniciativa en activarse.

PUBLICIDAD

De igual forma, expresó su interés en que JUMP se convierta en el hogar de las selecciones juveniles, al considerar que el complejo cuenta con las instalaciones necesarias tanto para los entrenamientos como para los periodos de acuartelamiento.

“Aquí en JUMP, con Tayra Meléndez, vas a aprender disciplina, respeto, a jugar en equipo. Este es un deporte en equipo que requiere de otros cuatro compañeros y lo importante es que tu equipo gane y no cuantos puntos tú metas”, dijo al resumir su filosofía.

Entusiasmados con su nombramiento

El empresario hotelero Ricky Newman, fundador de JUMP junto al exenebeísta y ahora entrenador José Juan Barea, se mostró complacido con el fichaje de la destacada jugadora.

“Para nosotros es excelente porque queríamos traer a alguien no solamente para el equipo de baloncesto, sino es nuestro plan para los otros programas también”, expresó Newman.

Ricky Newman, al centro, es todo sonrisas durante el aparte con El Nuevo Día. (Ramon "Tonito" Zayas)

El cofundador del complejo deportivo multidisciplinario ubicado en las instalaciones de lo que era el Colegio Nuestra Señora de La Merced, en San Juan, declaró que la incorporación de Meléndez responde al interés de sumar una figura con ideas frescas y un perfil distinto, alineado con el enfoque de desarrollo deportivo del complejo.

Añadió que su experiencia también aporta valor al modelo de negocio, que incluye iniciativas como el turismo deportivo y el alquiler de facilidades, al tiempo que permite contar con un enlace natural con jugadores de alto nivel, así como con atletas y equipos colegiales. Por ello, aseguró que no dudaron en hacer el fichaje cuando surgió la oportunidad.

“Como directora del Departamento de Baloncesto, pues todo lo que caiga dentro del baloncesto, directa o indirectamente, ella tiene responsabilidad sobre eso. Ya sea masculino, femenino, juvenil, adulto, todo”, expresó Newman.