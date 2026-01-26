Opinión
Panamá anuncia a Nelson Colón como entrenador de su selección de baloncesto

El dirigente ponceño debutaría oficialmente al mando de dicha escuadra en las ventanas FIBA de febrero

26 de enero de 2026 - 11:33 AM

Nelson Colón tuvo una exitosa etapa como entrenador de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación Panameña de Baloncesto anunció este lunes al puertorriqueño Nelson Colón como nuevo entrenador de la Selección Nacional de dicho país.

Colón, que sustituye a Gonzalo García, asumirá el mando de la escuadra panameña para los compromisos de la próxima ventana FIBA en febrero ante Cuba y Argentina, respectivamente.

El dirigente ponceño cuenta con un destacado resumé que incluye cuatro campeonatos del Baloncesto Superior Nacional (BSN): dos con los Leones de Ponce y otro par con los Vaqueros de Bayamón.

Igualmente, lideró a Puerto Rico a clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras ganar el repechaje olímpico celebrado en la isla en inicios de julio. Fue la primera aparición olímpica del conjunto nacional masculino en 20 años.

Previo a eso, consiguió en 2023 la mejor actuación para un conjunto boricua en un Mundial desde Indianápolis 2002, al terminar entre los mejores 12 del certamen.

