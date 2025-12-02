¿Qué es lo próximo para la Selección Nacional? El cuerpo técnico espera una convocatoria completa

Con dos derrotas y sin victorias en su haber, Puerto Rico llegará a la segunda ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027 con el reto de medirse a Canadá, un rival de grupo que lo supera tanto en el ranking como en el total de triunfos.

El duelo está pautado para el 26 de febrero en Puerto Rico, dentro de la acción del Grupo B. Luego, el combinado nacional volverá a presentarse ante su afición para medirse a Bahamas el 1 de marzo.

Frente a este panorama, el dirigente nacional Carlos González recalcó la necesidad de reunir a los mejores jugadores del país.

“Es la convocatoria”, señaló el técnico en la rueda de prensa luego del partido del lunes ante Jamaica en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Puerto Rico sufrió dos reveses ante Jamaica, en partidos celebrados el viernes y el lunes como parte de la primera ventana FIBA. En el primero, cayó 92-90 con un tiro del centro Kofi Cockburn al expirar el reloj. En el segundo, un empuje final que los acercó a tres puntos no fue suficiente y terminaron con una derrota por 97-92.

PUBLICIDAD

Según González, la ausencia de varios jugadores importantes en la rotación ha impedido que el equipo pueda adquirir el ritmo necesario.

El combinado puertorriqueño que jugó en Puerto Rico en estos pasados días estuvo compuesto por Gian Clavell, Gary Browne, Isaiah Piñeiro y Arnaldo Toro, quienes estuvieron en el AmeriCup Nicaragua 2025; y por Stephen Thompson, Alex Morales, Tjader Fernández, Christian Negrón, Chris Ortiz, Jordan Cintrón, Ángel Matías y Zakai Zeigler.

González también insistió en que el equipo debe elevar su nivel defensivo si aspira a lograr victorias ante Canadá, número cinco del mundo y con marca de 2-0 en esta ventana, y frente a Bahamas, clasificada número 51 y con récord de 0-2.

1 / 7 | En imágenes: la Selección Nacional cae ante Jamaica y se complica su ruta al Mundial. Drew Thelwell festeja un canasto por el conjunto jamaicano. - FIBA 1 / 7 En imágenes: la Selección Nacional cae ante Jamaica y se complica su ruta al Mundial Drew Thelwell festeja un canasto por el conjunto jamaicano. FIBA Compartir

Puerto Rico ocupa el puesto número 16 en el escalafón mundial.

“Tenemos que ser mejores defensivamente. Esa tiene que ser nuestra característica para poder sacar partidos. Nosotros tenemos que ser de los mejores defensivamente”.

La falla fue la defensa

Hablando de la defensa, González manifestó que ese fue el problema principal en los dos encuentros ante Jamaica.

“Venimos de un torneo en la AmeriCup y allí hicimos un buen trabajo defensivo, aunque el resultado no fue el que esperábamos. Pero defensivamente, esa es nuestra principal característica”, expresó el técnico.

PUBLICIDAD