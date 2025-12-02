Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

¿Qué es lo próximo para la Selección Nacional? El cuerpo técnico espera una convocatoria completa

El conjunto boricua deberá elevar su nivel para enfrentar a Canadá y Bahamas el próximo año

2 de diciembre de 2025 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephen Thompson lideró la ofensiva de Puerto Rico el domingo con 18 puntos. (FIBA)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportes

Con dos derrotas y sin victorias en su haber, Puerto Rico llegará a la segunda ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027 con el reto de medirse a Canadá, un rival de grupo que lo supera tanto en el ranking como en el total de triunfos.

El duelo está pautado para el 26 de febrero en Puerto Rico, dentro de la acción del Grupo B. Luego, el combinado nacional volverá a presentarse ante su afición para medirse a Bahamas el 1 de marzo.

Frente a este panorama, el dirigente nacional Carlos González recalcó la necesidad de reunir a los mejores jugadores del país.

“Es la convocatoria”, señaló el técnico en la rueda de prensa luego del partido del lunes ante Jamaica en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Puerto Rico sufrió dos reveses ante Jamaica, en partidos celebrados el viernes y el lunes como parte de la primera ventana FIBA. En el primero, cayó 92-90 con un tiro del centro Kofi Cockburn al expirar el reloj. En el segundo, un empuje final que los acercó a tres puntos no fue suficiente y terminaron con una derrota por 97-92.

Según González, la ausencia de varios jugadores importantes en la rotación ha impedido que el equipo pueda adquirir el ritmo necesario.

De hecho, Puerto Rico no contó esta ventana con canasteros como José Alvarado, activo en la NBA con los Pelicans de Nueva Orleans. Tampoco Tai Odiase, que fue baja por lesión. Además, el cubano Ysmael Romero no estuvo disponible y Ethan Thompson firmó un contrato de dos vías con los Pacers de Indiana. De igual manera, George Conditt IV no fue convocado.

El combinado puertorriqueño que jugó en Puerto Rico en estos pasados días estuvo compuesto por Gian Clavell, Gary Browne, Isaiah Piñeiro y Arnaldo Toro, quienes estuvieron en el AmeriCup Nicaragua 2025; y por Stephen Thompson, Alex Morales, Tjader Fernández, Christian Negrón, Chris Ortiz, Jordan Cintrón, Ángel Matías y Zakai Zeigler.

González también insistió en que el equipo debe elevar su nivel defensivo si aspira a lograr victorias ante Canadá, número cinco del mundo y con marca de 2-0 en esta ventana, y frente a Bahamas, clasificada número 51 y con récord de 0-2.

Drew Thelwell festeja un canasto por el conjunto jamaicano.Stephen Thompson lideró la ofensiva de Puerto Rico con 18 tantos.Canasteros puertorriqueños en la parte de los himnos.
1 / 7 | En imágenes: la Selección Nacional cae ante Jamaica y se complica su ruta al Mundial. Drew Thelwell festeja un canasto por el conjunto jamaicano. - FIBA

Puerto Rico ocupa el puesto número 16 en el escalafón mundial.

“Tenemos que ser mejores defensivamente. Esa tiene que ser nuestra característica para poder sacar partidos. Nosotros tenemos que ser de los mejores defensivamente”.

La falla fue la defensa

Hablando de la defensa, González manifestó que ese fue el problema principal en los dos encuentros ante Jamaica.

“Venimos de un torneo en la AmeriCup y allí hicimos un buen trabajo defensivo, aunque el resultado no fue el que esperábamos. Pero defensivamente, esa es nuestra principal característica”, expresó el técnico.

“En ofensiva vamos a tener altibajos. No tenemos a nadie que sea claramente superior en el aspecto ofensivo como para descansar un rato en él. Y sí vamos a tener jugadores que aporten, pero no podemos fallar en defensa”, sentenció.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
