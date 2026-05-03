“El sueño de mi vida”: José Luis Ortiz toca la gloria en el Kentucky Derby al lado de su hermano Irad

En su undécimo intento, José Luis Ortiz, finalmente, levantó este sábado el brazo derecho y festejó su primera victoria al cruzar la meta en la edición 152 del Kentucky Derby en el Hipódromo Churchill Downs.

José Luis acababa de superar a su hermano Irad Ortiz Jr. en un final dramático y en un momento histórico para el hipismo puertorriqueño.

Montado por José Luis y ante una multitud de más de 100,000 personas que lo observaban y vitoreaban, el ejemplar Golden Tempo superó al favorito Renegade justo antes de la meta para ganar la carrera de 1 1/4 millas en 2:02.27 minutos.

José Luis es el tercer jockey puertorriqueño en ganar el Derby. Ángel “Junior” Cordero Jr. lo ganó tres veces y el carolinense John Velázquez también suma tres victorias en su carrera.

Fue momento sublime para José Luis y sus padres estuvieron allí para presenciar su extraordinaria hazaña.

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“Tengo la oportunidad de participar casi todos los años, pero ganar es algo muy especial”, dijo Ortiz a la conclusión de la carrera.

“Ojalá mi abuelo estuviera aquí, pero sé que me está viendo desde el cielo. Estoy muy feliz de haber logrado mi meta, el sueño de mi vida”.

Un total de siete jinetes boricuas participaron en la Carrera de las Rosas, una cifra récord para Puerto Rico; anteriormente, el máximo había sido cuatro.

Incredibolt, con Jaime Torres, terminó sexto; Further Ado, con John Velázquez, culminó undécimo; Robusta, con Cristian Torres, ocupó la posición 14, seguido de Albus, con Manny Franco; y Pavlovian, con Edwin Maldonado, quedó en la última posición entre 18 ejemplares que corrieron en esta edición.

“Gracias a Dios se me dio”, dijo José Luis a Estudio Hípico con Joe Bruno mientras se dirigía a la conferencia de prensa.

“Habíamos tratado un par de años y nunca se nos había dado, pero esta vez sí se nos dio. Esta victoria se la quiero dedicar a Dios y a mi abuelo que se que me está viendo desde el cielo, a toda mi familia y a Puerto Rico”, agregó el trujillano.

“Es un sueño que siempre he tenido como jinete. Es la carrera que quieres ganar. Acabo de ganar la de Dubai, pero esto es especial, es el Kentucky Derby”.

Cuando José Luis cruzó la meta, de inmediato, chocó manos con su hermano Irad.