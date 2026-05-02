José Figueroa supera el récord nacional de Ayden Owens en los 400 metros lisos

Mayagüez - El velocista de la Universidad de Ana G. Méndez (UAGM) José Figueroa continuó con su jornada histórica este sábado al quebrar la marca nacional de los 400 metros lisos en las Justas de Atletismo de la la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) en el Estadio José Figueroa Freyre de la Sultana del Oeste.

Figueroa, quien más temprano fue parte del cuarteto que estableció un récord nacional en el relevo 4x100, detuvo el reloj en 44.49 segundos en la final de los 400 metros lisis durante una tarde lluviosa en esta ciudad.

El mayagüezano reaccionó sorprendido al ver el resultado en la pizarra gigante de la instalación, logrando revalidar el oro en la prueba.

Figueroa superó la marca del olímpico Ayden Owens-Delerme de 45.07 segundos realizado en el Mundial de Atletismo de Eugene, Oregon, en 2022. También, superó la marca de la LAI de 45.33 de Gustavo Cuesta (UIPR) establecida en las Justas de 2015.

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En segundo lugar finalizó Alejandro Rosado (UIPR) con 45.70 y tercero culminó Yariel Pérez (UAGM) con 46.34.

A Figueroa le restan las pruebas de 200 metros y relevo 4x400.