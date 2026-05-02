Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Figueroa supera el récord nacional de Ayden Owens en los 400 metros lisos

El velocista de la Universidad Ana G. Méndez registró 44.49 segundos en la final de la prueba en las Justas de Atletismo de la LAI

2 de mayo de 2026 - 6:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Figueroa quebró la marca de 45.07 segundos que le pertenecía a Ayden Owens-Delerme. (Copur)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Mayagüez - El velocista de la Universidad de Ana G. Méndez (UAGM) José Figueroa continuó con su jornada histórica este sábado al quebrar la marca nacional de los 400 metros lisos en las Justas de Atletismo de la la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) en el Estadio José Figueroa Freyre de la Sultana del Oeste.

RELACIONADAS

Figueroa, quien más temprano fue parte del cuarteto que estableció un récord nacional en el relevo 4x100, detuvo el reloj en 44.49 segundos en la final de los 400 metros lisis durante una tarde lluviosa en esta ciudad.

El mayagüezano reaccionó sorprendido al ver el resultado en la pizarra gigante de la instalación, logrando revalidar el oro en la prueba.

Figueroa superó la marca del olímpico Ayden Owens-Delerme de 45.07 segundos realizado en el Mundial de Atletismo de Eugene, Oregon, en 2022. También, superó la marca de la LAI de 45.33 de Gustavo Cuesta (UIPR) establecida en las Justas de 2015.

En segundo lugar finalizó Alejandro Rosado (UIPR) con 45.70 y tercero culminó Yariel Pérez (UAGM) con 46.34.

A Figueroa le restan las pruebas de 200 metros y relevo 4x400.

El viernes en las semifinales, estableció la marca nacional en los 200 con 20.07 segundos.

Tags
Justas de la LAIMayagüezAyden OwensUniversidad Ana G. Méndez
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 2 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: