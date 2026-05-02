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José Figueroa establece marca nacional en 200 metros durante las Justas de Atletismo de la LAI

El atleta de la Universidad Ana G. Méndez registró 20.07 segundos

2 de mayo de 2026 - 10:44 AM

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José Figueroa registró un nuevo récord nacional en 200 metros en las semifinales de las Justas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En una jornada marcada por récords y actuaciones dominantes, el segundo día de las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) convirtió la pista del Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre en escenario de historia cuando el velocista mayagüezano José Yavier Figueroa y la marchista costarricense Sharon Herrera fijaron nuevas marcas de la competencia.

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Figueroa, de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), protagonizó uno de los momentos más impactantes del evento al imponer una nueva marca en los 200 metros masculinos durante las semifinales, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

Figueroa cronometró 20.07 segundos, superando el récord previo de 20.49 que compartían Daniel Grueso (2010) y el propio atleta (2025), además de mejorar su marca nacional de 20.16 establecida el pasado año.

La ejecución fue impecable de principio a fin.

“No salí buscando la marca, confié en el trabajo que he estado realizando”, expresó el velocista, quien compite en su último año universitario.

El atleta adelantó que buscará ampliar su dominio en la final, donde competirá en múltiples pruebas, incluyendo el relevo 4x100, 400 metros, 200 metros y 4x400.

Mientras, en la marcha femenina, la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras volvió a brillar con la actuación de la costarricense Herrera, quien revalidó su dominio en los 10,000 metros marcha con otro récord de evento.

Herrera detuvo el reloj en 46:42.21, superando su propia marca anterior de 47:20.68, en una carrera que controló desde el inicio.

“Vuelta a vuelta iba con el récord en mente. A la mitad de la carrera ya sabía que iba a ritmo”, explicó Herrera, quien suma dos marcas consecutivas en igual número de participaciones en la LAI.

El relevo mixto de la UAGM también fijó una nueva marca.
El relevo mixto de la UAGM también fijó una nueva marca. (Suministrada)

UAGM también deja su marca en el relevo mixto 4x400

La jornada tuvo otro capítulo destacado cuando la Universidad Ana G. Méndez volvió a brillar, esta vez en el relevo mixto 4x400 metros de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

El cuarteto compuesto por Jarell Cruz, Grace Otero, Joshuangel Dones y Génesis Castro registró 3:27.45 minutos para establecer una nueva marca del evento, superando el récord anterior de 3:28.03.

Tags
Justas de la LAILAIUniversidad Ana G. Méndez
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