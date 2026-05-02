La Universidad Ana G. Méndez asume la delantera en las Justas de Atletismo de la LAI

La Universidad Ana G. Méndez, campeona defensora en ambas ramas, asumieron el viernes la delantera en el campeonato de atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), tras completarse 10 de los 22 eventos programados para las Justas de Atletismo 2026 en el Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre, en Mayagüez.

Los Taínos dominan la clasificación masculina con 101 puntos, apenas dos por delante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que suma 99 en una cerrada lucha por el título.

Luego se ubica la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras con 53 unidades, seguida por la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez con 34.5.

Caribbean University y la Universidad de Puerto Rico Recinto de Carolina comparten el quinto puesto con 21 puntos.

En la rama femenina, las Taínas también marcan el paso con 111 puntos, aventajando a la Interamericana, que acumula 100.

La Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez ocupa el tercer lugar con 65.5, seguida por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con 37 y la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras con 31.

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La Interamericana había cerrado el primer día de las competencias el jueves en primer lugar en ambas ramas.