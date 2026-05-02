Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Universidad Ana G. Méndez asume la delantera en las Justas de Atletismo de la LAI

Este sábado será el tercer y último día de los eventos en el Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre, en Mayagüez

2 de mayo de 2026 - 10:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El relevo mixto de la Universidad Ana G. Méndez estableció una nueva marca en la jornada del viernes. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Universidad Ana G. Méndez, campeona defensora en ambas ramas, asumieron el viernes la delantera en el campeonato de atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), tras completarse 10 de los 22 eventos programados para las Justas de Atletismo 2026 en el Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre, en Mayagüez.

RELACIONADAS

Los Taínos dominan la clasificación masculina con 101 puntos, apenas dos por delante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que suma 99 en una cerrada lucha por el título.

Luego se ubica la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras con 53 unidades, seguida por la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez con 34.5.

Caribbean University y la Universidad de Puerto Rico Recinto de Carolina comparten el quinto puesto con 21 puntos.

En la rama femenina, las Taínas también marcan el paso con 111 puntos, aventajando a la Interamericana, que acumula 100.

La Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez ocupa el tercer lugar con 65.5, seguida por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con 37 y la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras con 31.

La Interamericana había cerrado el primer día de las competencias el jueves en primer lugar en ambas ramas.

La competencia continúa este sábado desde las 4:00 p.m., cuando se disputarán las restantes 12 pruebas que definirán a los campeones del atletismo universitario. La cerrada diferencia en ambas ramas anticipa una jornada decisiva en la pista mayagüezana.

Tags
Justas de la LAILAIUniversidad Ana G. MéndezUniversidad Interamericana de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 2 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: