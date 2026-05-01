La Interamericana domina el primer día de las Justas de Atletismo de la LAI en ambas ramas

Las Tigresas y los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) finalizaron este jueves en la primera posición de la primera jornada de tres de las Justas de Atletismo, en la continuación del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Los Tigres suman 48 puntos y las Tigresas 45 tantos. Entre las actuaciones más destacadas están las de Michael Soler (68.77 metros) y Yarielis Torres (62.47 metros) con marca en lanzamiento de martillo.

Torres sumó un oro en lanzamiento de bala con marca personal de 13.06 metros.

Legna Echevarría sorprendió con la presea de oro en salto largo con 6.13 metros, superando a la favorita del evento Angie Palacios de la Universidad Ana G. Méndez (6.00 metros).

La Inter totaliza ocho medallas: cinco de oro, una de plata y dos de bronce.

Mientras, los campeones defensores de las Justas de Atletismo, los Taínos y las Taínas de la UAGM, están en la segunda posición con 41 y 39 puntos, respectivamente. Contabilizan siete medallas: cinco de plata y dos de bronce.

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El tercer lugar es compartido por los Gallitos del recinto de Río Piedras y las Juanas del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM).

Los Gallitos tienen 35 puntos con dos medallas (un oro y un bronce) y un récord en marcha con Jonathan de la Cruz con tiempo de 45:39.71.