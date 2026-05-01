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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Sixers vencen a los Celtics y obligan un séptimo y decisivo juego

El crucial choque se efectuará este sábado en Boston

1 de mayo de 2026 - 10:41 AM

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Neemias Queta (88), de los Celtics, comete una falta ante el pívot Joel Embiid (21) durante el sexto juego de la serie. (Charles Krupa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Filadelfia - Tyrese Maxey anotó 30 puntos, un renacido Paul George sumó 23 para que unos 76ers de Filadelfia, que perdieron dos veces en esta serie por 32 unidades, tuvieran su partido más completo de la temporada y forzaran un séptimo juego en la primera ronda al vencer el jueves 106-93 a los Celtics de Boston.

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El partido decisivo se jugará este sábado en Boston.

Los Sixers, impulsados por el regreso anticipado de Joel Embiid tras una apendicectomía, se recuperaron de dos derrotas por paliza para ganar el quinto juego en Boston y se sostuvieron con un esfuerzo de George para mantener una ventaja cómoda en el sexto partido. Embiid aportó lo suyo con 19 tantos.

La jugada del partido —y quizá de la serie— llegó en el tercer cuarto, cuando Kelly Oubre Jr. bloqueó a Jaylen Brown, Maxey recogió el balón suelto y se lo dio a George en el contraataque, quien luego deslumbró con un pase por detrás de la espalda a VJ Edgecombe, que culminó con un donqueo para poner el 69-54.

Los 76ers solo llegarán tan lejos como Embiid pueda llevarlos con su cuerpo de 7 pies propenso a las lesiones, pero Maxey es un All-Star de verdad. La exuberancia juvenil de Edgecombe lo convirtió en un favorito de la afición en Filadelfia y en finalista al premio de Novato del Año de la NBA.

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Celtics de BostonSixers de FiladelfiaNBA Playoffs
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