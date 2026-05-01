Los Sixers vencen a los Celtics y obligan un séptimo y decisivo juego

Filadelfia - Tyrese Maxey anotó 30 puntos, un renacido Paul George sumó 23 para que unos 76ers de Filadelfia, que perdieron dos veces en esta serie por 32 unidades, tuvieran su partido más completo de la temporada y forzaran un séptimo juego en la primera ronda al vencer el jueves 106-93 a los Celtics de Boston.

El partido decisivo se jugará este sábado en Boston.

Los Sixers, impulsados por el regreso anticipado de Joel Embiid tras una apendicectomía, se recuperaron de dos derrotas por paliza para ganar el quinto juego en Boston y se sostuvieron con un esfuerzo de George para mantener una ventaja cómoda en el sexto partido. Embiid aportó lo suyo con 19 tantos.

La jugada del partido —y quizá de la serie— llegó en el tercer cuarto, cuando Kelly Oubre Jr. bloqueó a Jaylen Brown, Maxey recogió el balón suelto y se lo dio a George en el contraataque, quien luego deslumbró con un pase por detrás de la espalda a VJ Edgecombe, que culminó con un donqueo para poner el 69-54.

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