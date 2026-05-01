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Jezreel De Jesús llega a los 5,000 puntos en el revés de los Leones ante los Vaqueros

En otro partido de la jornada del jueves, los Cangrejeros regresaron a la ruta ganadora al superar a los Osos

1 de mayo de 2026 - 11:22 AM

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Jezreel de Jesús se convirtió en el jugador número 83 en sobrepasar los 5,000 puntos en el BSN. (Suministrada / Leones)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Jezreel De Jesús alcanzó la histórica cifra de 5,000 puntos en su carrera, aunque no pudo evitar la derrota de los Leones de Ponce 94-91 ante los Vaqueros de Bayamón el jueves, en la continuación de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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De Jesús finalizó el encuentro con 24 puntos. Llegó al partido con 4,987 tantos y sumó 14 en la primera mitad.

La marca de los 5,000 la alcanzó con un tiro libre restando 3:38 del segundo parcial, que colocó el marcador 39-38 a favor de Bayamón.

Con este logro, De Jesús se convirtió en el jugador número 83 en sobrepasar los 5,000 puntos en el BSN.

Con el resultado, los campeones defensores mejoraron su marca a 10-6, mientras que los Leones cayeron a 6-9.

Stephen Thompson Jr., Javier Mojica y Xavier Cooks lideraron la ofensiva con 14 puntos cada uno. Renaldo Balkman añadió un doble-doble de 11 puntos y 10 rebotes.

Cangrejeros salen airosos en su casa

En Santurce, los Cangrejeros se impusieron 96-86 sobre los Osos de Manatí en el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada.

Con el resultado, Santurce mejora su marca a 6-8 y regresa a la ruta ganadora tras tres derrotas consecutivas, mientras que Manatí cae a 6-8.

Davon Jefferson lideró a Santurce con un doble-doble de 14 puntos y 11 rebotes. Malik Beasley y Ángel Matías aportaron 16 puntos cada uno, mientras Isaiah Piñeiro añadió 14.

Por los Osos, Kendric Davis fue el mejor con 22 puntos, seguido por Tyler Cook con 21. Jamil Wilson aportó siete puntos y 12 rebotes en su debut.

Tags
BSNLeones de PonceVaqueros de BayamónCangrejeros de Santurce Osos de Manatí
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