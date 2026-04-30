Rigoberto Mendoza decide con un buzzer beater; Piratas logran su segundo triunfo al hilo

El dominicano Rigoberto Mendoza lideró a los Santeros de Aguada a una cerrada victoria el miércoles, 84-81, sobre los Atléticos de San Germán con un canasto al sonar la chicharra.

Mendoza encabezó la ofensiva visitante con 19 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, seguido por Matthew Lee, quien aportó 15 tantos y dos rebotes.

Por San Germán, André Curbelo sobresalió con 24 puntos, ocho asistencias y seis rebotes, mientras que el importado Montrezl Harrell igualmente anotó 24 unidades con ocho rebotes.

Con el triunfo, los Santeros se colocan en el tercer lugar de la Conferencia B con marca de 8-4. Por su parte, los Atléticos se mantienen en la cima de la sección con récord de 10-4.

En el otro partido de la jornada, los Piratas de Quebradillas consiguieron su segunda victoria consecutiva al derrotar en casa 106-96 en tiempo extra a los Gigantes de Carolina-Canóvanas.