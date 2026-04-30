Rigoberto Mendoza decide con un buzzer beater; Piratas logran su segundo triunfo al hilo
Los Santeros vencieron como visitantes a los Atléticos de San Germán, mientras que Quebradillas derrotó a los Gigantes en el BSN
30 de abril de 2026 - 11:42 PM
30 de abril de 2026 - 11:42 PM
El dominicano Rigoberto Mendoza lideró a los Santeros de Aguada a una cerrada victoria el miércoles, 84-81, sobre los Atléticos de San Germán con un canasto al sonar la chicharra.
Mendoza encabezó la ofensiva visitante con 19 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, seguido por Matthew Lee, quien aportó 15 tantos y dos rebotes.
Por San Germán, André Curbelo sobresalió con 24 puntos, ocho asistencias y seis rebotes, mientras que el importado Montrezl Harrell igualmente anotó 24 unidades con ocho rebotes.
Con el triunfo, los Santeros se colocan en el tercer lugar de la Conferencia B con marca de 8-4. Por su parte, los Atléticos se mantienen en la cima de la sección con récord de 10-4.
#BSNPR | 😱😱 BOMBAZO BUZZER-BEATER de Rigoberto Mendoza para dejar el pegados a los Atléticos en San Germán. ¡Wow! pic.twitter.com/9VZMUBnPGf— La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) April 30, 2026
En el otro partido de la jornada, los Piratas de Quebradillas consiguieron su segunda victoria consecutiva al derrotar en casa 106-96 en tiempo extra a los Gigantes de Carolina-Canóvanas.
El también dominicano Víctor Liz fue el mejor por los Piratas con 23 tantos y siete asistencias.
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