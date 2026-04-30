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¡Campeonas! Cangrejeras barren a Ponce y se coronan en el Voleibol Superior Femenino

Santurce, que no cedió un solo set en la serie final, concluyó el año con un dominante récord de 31-1

30 de abril de 2026 - 10:16 PM

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Las Cangrejeras de Santurce barrieron y ganaron todos los parciales en la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino. (Heriberto Rosario Rosa)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cangrejeras de Santurce se proclamaron este miércoles campeonas del Voleibol Superior Femenino al vencer en tres sets a las Leonas de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

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Los parciales del triunfo fueron 25-18, 25-22 y 25-21. La atacante Andrea Rangel fue seleccionada como la Jugadora Más Valiosa.

La mexicana, que juega como nativa, tuvo 12 puntos al igual que la importada Helena Grozer. Madison Kingdon aportó 10 tantos. En la derrota, Claire Chaussee y Natalie García lograron 16 y 14 unidades, respectivamente, por las Leonas.

Fue el segundo título para las Cangrejeras en su historia como organización luego de una temporada de ensueño, convirtiéndose este 2026 en el primer equipo en terminar la fase regular invicta en 21 años.

Andrea Rangel, junto a su hija y el premio de Jugadora Más Valiosa de la final.
Andrea Rangel, junto a su hija y el premio de Jugadora Más Valiosa de la final. (Heriberto Rosario Rosa)

Las dirigidas por el español Pascual Saurín registraron récord de 20-0 y 57 puntos en la campaña. Después, en la postemporada se fueron de 11-1, siendo su único revés ante las Valencianas de Juncos en cuartos de final. En total, cerraron la temporada con marca de 31-1 entre campaña regular y playoffs.

Ponce no contó con Raymariely Santos ni con Sherridan Atkinson, ambas ausentes por condiciones médicas.

Previo al encuentro, la veterana esquina Stephanie Enright anunció su retiro profesional.

Las Cangrejeras dominaron en ataques (41-37) y bloqueos (11-5).

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VoleibolLiga de Voleibol Superior FemeninoCangrejeras de SanturceLeonas de PonceFederación Puertorriqueña de Voleibol
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