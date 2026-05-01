Los Timberwolves sacan del camino a Nikola Jokic y a los Nuggets en la primera ronda

Minneapolis - Jaden McDaniels anotó 32 puntos y capturó 10 rebotes, y Terrence Shannon Jr. sumó 24 puntos siendo titular de forma sorpresiva y a pesar de que los Timberwolves de Minnesota estaban diezmados por lesiones, superaron el jueves 110-98 a los Nuggets de Denver para poner fin a una tensa serie de primera ronda en el sexto juego.

Con sus tres principales escoltas ausentes por lesiones, los Timberwolves apostaron por un juego de más altura, Rudy Gobert, Julius Randle y Naz Reid impulsaron una ventaja de 64-40 en puntos en la pintura y una superioridad de 50-33 en rebotes.

Minnesota, sexto preclasificado de la Conferencia Oeste, comenzará la segunda ronda el lunes en San Antonio. Los Spurs, que fueron los segundos preclasificados, vencieron a Portland en cinco partidos en su serie de primera ronda.

Nikola Jokic tuvo 28 unidades, 10 asistencias y nueve rebotes para liderar a los Nuggets, pero Jamal Murray tuvo dificultades para zafarse de McDaniels y terminó con apenas 12 puntos, atinando 4 de 17 tiros de campo.