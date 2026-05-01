Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Timberwolves sacan del camino a Nikola Jokic y a los Nuggets en la primera ronda

Minnesota enfrentará a los Spurs de San Antonio en las semifinales en el Oeste

1 de mayo de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nikola Jokic logró 28 puntos en el revés de los Nuggets en el sexto juego ante Minnesota. (Matt Krohn)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Minneapolis - Jaden McDaniels anotó 32 puntos y capturó 10 rebotes, y Terrence Shannon Jr. sumó 24 puntos siendo titular de forma sorpresiva y a pesar de que los Timberwolves de Minnesota estaban diezmados por lesiones, superaron el jueves 110-98 a los Nuggets de Denver para poner fin a una tensa serie de primera ronda en el sexto juego.

RELACIONADAS

Con sus tres principales escoltas ausentes por lesiones, los Timberwolves apostaron por un juego de más altura, Rudy Gobert, Julius Randle y Naz Reid impulsaron una ventaja de 64-40 en puntos en la pintura y una superioridad de 50-33 en rebotes.

Minnesota, sexto preclasificado de la Conferencia Oeste, comenzará la segunda ronda el lunes en San Antonio. Los Spurs, que fueron los segundos preclasificados, vencieron a Portland en cinco partidos en su serie de primera ronda.

Nikola Jokic tuvo 28 unidades, 10 asistencias y nueve rebotes para liderar a los Nuggets, pero Jamal Murray tuvo dificultades para zafarse de McDaniels y terminó con apenas 12 puntos, atinando 4 de 17 tiros de campo.

Cameron Johnson anotó 27 tantos para encabezar la noche de Denver desde larga distancia, con 10 de 27, pero Jokic y los triples simplemente no fueron suficientes para seguir el ritmo de unos Timberwolves ferozmente motivados.

Tags
Nuggets de DenverTimberwolves de MinnesotaNBA Playoffs
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 1 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: