La carrera por la postemporada: quedan nueve boletos disponibles en el Béisbol Doble A

La Liga de Béisbol Superior Doble A entra este fin de semana en la etapa culminante de su temporada regular 2026, con 32 juegos pendientes, nueve boletos por definirse para la postemporada en cinco secciones y dos de los ocho lideratos seccionales aún sin dueño.

Entre las ocho secciones ya hay un total de 23 boletos a la postemporada. Los mejores cuatro de cada grupo adelantan a las semifinales seccionales.

Con el calendario acercándose a su desenlace, el torneo mantiene encendida la lucha clasificatoria en varias secciones, donde cada resultado puede provocar cambios importantes en la tabla de posiciones o incluso forzar juegos decisivos.

Sección Suroeste

Los Petateros de Sabana Grande aseguraron el primer lugar, mientras los Petroleros de Peñuelas amarraron el segundo puesto y los Piratas de Cabo Rojo también sellaron su clasificación, por lo que solo resta un boleto por definir. Esa última plaza la disputan los Cafeteros de Yauco y los Cardenales de Lajas.

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Yauco presenta el escenario más favorable, ya que apenas necesita una victoria para asegurar su clasificación, mientras Lajas está obligado a ganar su compromiso ante los Fundadores de Añasco y necesita además una derrota de los Cafeteros para forzar un juego decisivo por el cuarto boleto.

Sección Noroeste

Los Patrulleros de San Sebastián ya aseguraron el liderato y ostentan la mejor marca de todo el torneo con 18-1.

Detrás figuran los Libertadores de Hormigueros, los Tiburones de Aguadilla y los Fundadores de Añasco, todos clasificados a la postemporada, mientras los Navegantes de Aguada quedaron eliminados.

Aunque están definidos los cuatro equipos que avanzan, todavía resta por decidir el orden de las posiciones del segundo al cuarto lugar, lo que será determinante para establecer los cruces de la próxima fase.

Sección Sureste

En la sección Sureste están definidos los cuatro equipos clasificados con los Azucareros de Yabucoa, Jueyeros de Maunabo, Grises de Humacao y Leones de Patillas. Lo que falta por aclarar es el liderato de la sección y el resto de las posiciones.

Yabucoa presenta el panorama más favorable para asegurar el tope, ya que necesita apenas una victoria en cualquiera de los tres juegos que le restan o que los Jueyeros pierdan uno de uno de sus dos compromisos.

Sección Este

Los Artesanos de Las Piedras aseguraron el primer lugar, mientras los Cariduros de Fajardo tienen definida su clasificación en el segundo puesto.

Todavía quedan dos boletos por repartir, en una lucha que involucra a los campeones defensores Mulos de Juncos, que están a las puertas de la clasificación, así como a los Guerrilleros de Río Grande y los Cocoteros de Loíza. Los Halcones de Gurabo quedaron fuera de contienda.

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El panorama en esta sección luce particularmente interesante ante la posibilidad de empates, así como el escenario de que el equipo que finalice en la quinta posición pueda optar por un juego de reto frente al cuarto lugar de la sección Sureste.

Sección Central

Están definidos tres de los cuatro boletos a la postemporada. Los Toritos de Cayey aseguraron el primer lugar, los Pescadores del Plata de Comerío amarraron el segundo puesto y los Criollos de Caguas tienen en su poder la tercera posición.

El único boleto restante se lo disputan los Próceres de Barranquitas, los Bravos de Cidra y los Polluelos de Aibonito.

Barranquitas y Cidra completaron su calendario de 20 juegos, mientras Aibonito todavía tiene pendientes dos compromisos, uno frente a Comerío y otro ante Juana Díaz.

Los Polluelos tienen el destino en sus manos, ya que de ganar ambos encuentros avanzarían directamente a la postemporada, dejando fuera de carrera a Barranquitas y Cidra.

Si Aibonito divide honores, se produciría un triple empate con Próceres y Bravos. Si pierde ambos partidos, quedaría eliminado y se forzaría un juego decisivo entre Barranquitas y Cidra por la clasificación.

De esa forma, tanto Cidra como Barranquitas dependen de al menos una derrota de Aibonito para mantener vivas sus aspiraciones.

Sección Sur

En el Sur hay dos equipos clasificados con los Poetas de Juana Díaz, que aseguraron el primer lugar, y los Maratonistas de Coamo.

Los dos boletos restantes están en disputa entre los Brujos de Guayama, los Peces Voladores de Salinas y los Potros de Santa Isabel, mientras los Cachorros de Ponce quedaron eliminados.

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Salinas completó su calendario de fase regular, por lo que depende de resultados ajenos. En cambio, Guayama y Santa Isabel aún tienen pendiente un enfrentamiento directo, programado para este lunes a las 7:30 p.m. en el Estadio José “Cheo” Cruz de Arroyo.

Santa Isabel está obligado a ganar para provocar un triple empate, mientras Guayama clasificaría directamente con una victoria, resultado que además le daría el pase a Salinas.

Sección Norte

Hasta el momento solo los Arenosos de Camuy han asegurado su clasificación a la postemporada, aunque todavía no han asegurado el liderato.

Camuy necesita que los Tigres de Hatillo pierdan uno de los tres partidos que les restan para quedarse con el primer lugar.

Los otros tres boletos disponibles siguen en disputa entre los Tigres, Titanes de Florida, Atenienses de Manatí, Industriales de Barceloneta y Montañeses de Utuado, que se han convertido en el equipo más caliente de la sección con cinco victorias consecutivas, a pesar de ocupar el último lugar.

Hatillo ya tiene un pie en la postemporada, mientras Florida también presenta un panorama favorable al contar con 10 victorias. Es una sección en la que luce bastante probable la posibilidad de empates al finalizar el calendario.

Sección Metro