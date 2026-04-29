Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Taínos de la UAGM conquistan el campeonato del baloncesto en la LAI

Vencieron 72-63 a los Delfines del Sagrado Corazón en un juego decisivo

29 de abril de 2026 - 10:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El campeonato representa el primero para la UAGM como sistema universitario unificado desde la temporada 2018-2019. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez se proclamaron campeones del baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) la noche del martes, al derrotar 72-63 a los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón en el juego decisivo de la serie final, celebrado en el Palacio de Recreación y Deportes.

El campeonato representa el primero para la UAGM como sistema universitario unificado desde la temporada 2018-2019.

“Primeramente, gracias a Dios y a mi equipo. Es el primer campeonato que vivimos. Esto se trata de unión y de ser una familia”, expresó el Jugador Más Valioso, Edison Fuentes, en un comunicado de prensa de la liga.

“Estuvimos haciendo ajustes tras ajustes para salir con esta victoria. Le damos las gracias a Leo Arill, que fue la mente maestra, y a Iván Ríos. Este premio se lo dedico al equipo y a mi familia que nos está apoyando”, añadió Fuentes.

Fue en el cuarto periodo donde la UAGM marcó la diferencia. Con un empuje ofensivo decisivo, dominó 27-19 para despegarse definitivamente en el marcador y asegurar el campeonato.

Fuentes lideró la ofensiva con 17 puntos, seguido por Omar Sánchez con 13 y José Medina con 11. Por la USC, Keven Adorno anotó 21 puntos, mientras Diego Rodríguez sumó 14 y José Vargas agregó nueve.

Bajo la dirección de Leo Arill, el equipo completa un ciclo ascendente en el podio: bronce en 2025, plata en 2024 y ahora oro en 2026.

Tags
Universidad Ana G. MéndezLAIBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: