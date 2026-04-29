Los Taínos de la UAGM conquistan el campeonato del baloncesto en la LAI

Los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez se proclamaron campeones del baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) la noche del martes, al derrotar 72-63 a los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón en el juego decisivo de la serie final, celebrado en el Palacio de Recreación y Deportes.

El campeonato representa el primero para la UAGM como sistema universitario unificado desde la temporada 2018-2019.

“Primeramente, gracias a Dios y a mi equipo. Es el primer campeonato que vivimos. Esto se trata de unión y de ser una familia”, expresó el Jugador Más Valioso, Edison Fuentes, en un comunicado de prensa de la liga.

“Estuvimos haciendo ajustes tras ajustes para salir con esta victoria. Le damos las gracias a Leo Arill, que fue la mente maestra, y a Iván Ríos. Este premio se lo dedico al equipo y a mi familia que nos está apoyando”, añadió Fuentes.

Fue en el cuarto periodo donde la UAGM marcó la diferencia. Con un empuje ofensivo decisivo, dominó 27-19 para despegarse definitivamente en el marcador y asegurar el campeonato.

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Fuentes lideró la ofensiva con 17 puntos, seguido por Omar Sánchez con 13 y José Medina con 11. Por la USC, Keven Adorno anotó 21 puntos, mientras Diego Rodríguez sumó 14 y José Vargas agregó nueve.