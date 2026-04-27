José Figueroa busca cerrar su carrera universitaria con dominio total en las Justas 2026

Gurabo - El velocista José Figueroa llega a las Justas 2026 con un objetivo claro: ponerle un signo de exclamación a su carrera universitaria con la Universidad Ana G. Méndez (UAGM).

Figueroa, quien posee dos marcas nacionales, se dirige a su último año de elegibilidad en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) con la intención de cerrar su ciclo ganando nuevamente todos sus eventos y dejar nuevos récords en el Estadio José Figueroa Freyre, en Mayagüez.

Incluso, no descarta hacer historia con un registro por debajo de los 20 segundos en los 200 metros. “Si sale, sale”, expresó el velocista a El Nuevo Día desde un entrenamiento en Gurabo, y quien ostenta el récord nacional con 20.16 segundos, logrado en 2025.

Figueroa ganó sus cuatro eventos: 200 y 400 metros, además de los relevos 4x100 y 4x400 en las pasadas justas, en las que el fondista de la Universidad Interamericana, Héctor Pagán, fue el Atleta Más Valioso y estableció una nueva marca de la LAI en los 10,000 metros, superando la del histórico Héctor “Papo” Díaz de 1982. De hecho, Pagán rompió la pasada semana en California una de las marcas nacionales más antiguas, la de los 10,000 metros, vigente por 42 años.

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Figueroa regresa en 2026 a competir en todos esos eventos con la intención de revalidar y establecer marcas de la LAI en cada uno.

“Quiero cerrar de la misma manera que en mis tres años anteriores: ganando medallas de oro, rompiendo récords con mis compañeros y celebrando el campeonato en ambas ramas”, dijo el Taíno de UAGM, que en 2025 ganó la Copa Global Luis F. Sambolín en ambas ramas.

“Estoy mirando esos récords de la LAI, tanto en las pruebas individuales como en los relevos, que sean logrados por puertorriqueños”, agregó.

Figueroa, que ha corrido 20.17 este año y, nuevamente, es poseedor de la marca nacional con 20.16 segundos, podría cerrar su ciclo universitario con varias más, como la de los 200 metros que comparte con el colombiano de la UMET, Daniel Grueso, de 20.49 segundos.

“Quiero bajar ese 20.49 y que la marca sea completamente mía. Será un sueño ganar cuatro años corridos los 200 metros. También estamos en busca de esos 19 segundos. Es cuestión de dejarlo en las manos de Dios”, destacó.

Ritmo de récord

Por otro lado, están al alcance los récords de la LAI en los relevos 4x100 y 4x400, ya que ambos equipos de la UAGM han registrado este año mejores tiempos en clasificatorias.

“Ya hemos batido unos cuantos de esos récords. Ahora es cuestión de hacerlo en las Justas”, matizó Figueroa.

El boricua también confía en su equipo, entrenado por Luis López, quien tiene a su haber seis récords nacionales por medio de sus atletas.

“Estoy bien orgulloso de cada uno de los compañeros de equipo. Los impulso a ellos y ellos me impulsan a mí. Esto es recíproco. Este equipo tiene talento y atletas que trabajan duro. Es un equipo con futuro, trabajador, soñador, en busca de más. Ellos me han formado dentro y fuera de la pista”, indicó.

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Entre sus compañeros del relevo 4x100 metros está Adrián Canales, quien también cierra su ciclo universitario en las Justas y se anticipa que sume puntos en los 100, 200 metros y los relevos.

De hecho, el relevo 4x100 metros de Figueroa, Canales, Ángel Márquez y Yariel Pérez estableció semanas atrás una nueva marca nacional con 38.97 segundos. La marca de la LAI es de 39.30 segundos, lograda por la UMET en 2008.

El relevo 4x400 de la UAGM se encamina a establecer una nueva marca LAI, actualmente en manos de un equipo liderado por el dominicano Luguelín Santos. (Cortesía/LAI)

El relevo 4x400 metros lo componen Figueroa, Canales, Pérez y Jarell Cruz. Ese equipo corrió en marzo 3:07.31. La marca de la LAI es de 3:08.47.

En los 400 metros individuales, Figueroa registró este año el segundo mejor tiempo en la historia de Puerto Rico con 45.45 segundos, acercándose a la marca de la LAI (45.33).