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Los Patrulleros establecen récord de victorias en una campaña de 20 juegos en el Béisbol Doble A

San Sebastián es el primer equipo que alcanza los 19 triunfos

2 de mayo de 2026 - 11:02 AM

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Anthony Borrero le dio la victoria a los Patrulleros para cerrar la campaña con marca de 19-1. (Suministrada / Béisbol Doble A)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Patrulleros de San Sebastián hicieron historia este viernes al cerrar la temporada regular 2026 con récord de 19-1, tras vencer 9-1 a los Libertadores de Hormigueros en la continuación de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

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San Sebastián se convirtió en el primer equipo en alcanzar 19 victorias en una temporada regular de 20 juegos, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

Además, establecieron la marca de mejor promedio de juegos ganados en fase regular con .950, al superar el .931 (27-2) de los Mulos de Juncos en 1987.

El estelar lanzador Anthony Borrero cubrió las primeras seis entradas con ocho ponches para cerrar su marca en 6-0 este año. En relevo trabajaron José Cruz Molina, José Ayala y Oscar Rivera.

Bryan Miranda y Kenneth González encabezaron la ofensiva con tres carreras remolcadas cada uno.

Camuy termina como líder en el Norte

En los cruces de las secciones Metro y Norte, los Lancheros de Cataño vencieron 5-4 a los Tigres de Hatillo con ocho entradas del lanzador Luis Gutiérrez. Ese resultado le aseguró el primer lugar del Norte a los Arenosos de Camuy.

Mientras, los Montañeses de Utuado sumaron su sexta victoria consecutiva y escalaron al quinto lugar del Norte al imponerse 6-5 sobre el Melao Melao de Vega Baja, tras remontar con tres anotaciones en la parte alta del noveno episodio.

Por su parte, los Maceteros de Vega Alta le complicaron el panorama a los Industriales de Barceloneta con victoria 8-3.

Comerío le complica el camino a Aibonito

En la Central, los Pescadores del Plata de Comerío complicaron la lucha clasificatoria de los Polluelos de Aibonito al vencerlos 5-1, respaldados por tres entradas en cero del relevista Michael Rivera y dos carreras impulsadas de Kelvin Ayala.

Los estelares Luis Leroy Cruz y Héctor Hernández lanzaron por los comerieños, sin decisión.

Aibonito ahora está obligado a ganar este domingo ante los Poetas de Juana Díaz para provocar un triple empate en el cuarto puesto de la sección Central con los Bravos de Cidra y los Próceres de Barranquitas.

Yauco último clasificado del Suroeste

En el Suroeste, los Cafeteros de Yauco se quedaron con el último boleto disponible a la postemporada de su sección al vencer 7-4 a los Piratas de Cabo Rojo, con siete entradas de Julio Morales y dos capítulos del relevista Javier Santos.

Ese resultado eliminó a los Cardenales de Lajas de la lucha por la clasificación. Aunque quedaron fuera de carrera, los Cardenales se despidieron con un triunfo 8-4 sobre los Fundadores de Añasco.

En otro resultado, los Petateros de Sabana Grande dominaron 11-6 a los Petroleros de Peñuelas con cinco entradas de Miguel Ausúa y cuatro carreras impulsadas de Steven Carrero.

Aseguran los Mulos

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos aseguraron su pase a la postemporada con triunfo 7-4 sobre los Cocoteros de Loíza. El estelar zurdo Luis Cintrón lanzó seis entradas con una carrera permitida y Luis Román impulsó tres anotaciones.

En los cruces de las secciones Este y Sureste, los Guerrilleros de Río Grande blanquearon 6-0 a los Samaritanos de San Lorenzo con Iván Houellemont lanzando todo el juego.

Adalberto Flores mejora su marca a 7-0

Además, Adalberto Flores mejoró su marca a 7-0 en la victoria 2-1 de los Artesanos de Las Piedras sobre los Jueyeros de Maunabo. El derecho trabajó cinco entradas en blanco con cinco ponches.

En el Sureste, los Azucareros de Yabucoa derrotaron 6-1 a los Grises de Humacao con cuadrangular de Eric Hernández y cinco episodios del lanzador Cristian González.

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Arenosos de CamuyBeisbol Doble AMulos de Juncos
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