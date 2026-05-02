Yadier Molina ingresará al Salón de la Fama de los Cardinals en septiembre

Antes de su anticipada exaltación al Salón de la Fama de béisbol en Cooperstown, el exreceptor estrella Yadier Molina será primero inmortal en San Luis.

La organización de los Cardinals anunció el viernes previo a la serie contra los Dodgers de Los Ángeles que el puertorriqueño será parte de la clase 2026 junto al otrora toletero dominicano Albert Pujols.

La ceremonia, que también incluye al lanzador de los años 1920 Bill Sherdel, será el 12 de septiembre en Busch Stadium.

Molina estuvo presente el viernes en el parque como entrenador invitado. Actualmente, funge como asistente especial del presidente de operaciones Chaim Bloom.

Molina, de 43 años, jugó sus 19 temporadas con los Cardinals, ganando la Serie Mundial en 2006 y 2011.

Considerado uno de los mejores receptores de su generación, ganó nueve Guantes de Oro y fue 10 veces Jugador Todo-Estrella. Se retiró en 2022 junto a Pujols, su compañero por nueve temporadas en San Luis. El quisqueyano finalizó su carrera con 703 jonrones. Fue tres veces Jugador Más Valioso y seis veces Bate de Plata.

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