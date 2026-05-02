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Piratas encendidos: logran tercer triunfo seguido tras vencer a San Germán

En otros resultados del BSN, los Criollos ganaron en Canóvanas y los Indios en Aguada

2 de mayo de 2026 - 11:07 PM

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Jameer Nelson Jr. lideró la ofensiva de los Piratas contra San Germán. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Jameer Nelson Jr. anotó 29 puntos y los Piratas de Quebradillas extendieron el viernes su racha de victorias a tres al superar, 97-91, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Raymond Dalmau en la acción del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Los corsarios, quienes comenzaron la temporada con récord de 0-12, sumaron triunfos contra Santurce y Carolina-Canóvanas previo a la visita del Monstruo Anaranjado, líder de la Conferencia B con 10-5 pese a dos reveces consecutivos.

Emmnauel Mudiay y Thomas Robinson registraron 19 unidades cada uno.

Por los Atléticos, el importado Montrezl Harrell brilló con 30 unidades. André Curbelo lo siguió con 23 en causa perdida.

En el Coliseo Carlos Miguel Mangual, los Gigantes perdieron su invicto como local al caer, 97-91, frente a los Criollos de Caguas.

El quinteto del Valle del Turabo mejoró a 8-5, segundos en la Conferencia A.

El base titular Travis Trice lució 26 puntos y 10 asistencias. El centro Moses Brown, por su parte, añadió 17 puntos y 12 rebotes.

Por los Gigantes, terceros en la Conferencia A con 6-7, Jaylen Nowell marcó 22 puntos, seguido de Hunter Tyson con 19. Evander Ortiz aportó 14 y Tremont Waters 10 y ocho asistencias. Carolina-Canóvanas están sin los servicios de Alexander Franklin por lesión. Además, esperan por el retorno del importado Scottie James.

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Indios de Mayagüez salieron con la victoria, 85-82, frente a los Santeros de Aguada.

La tribu del Oeste ahora juega para 7-7, mientras que Aguada cayó a 8-5. Ambos equipos están terceros y cuartos, respectivamente, en la Conferencia B.

Tyrell Harrison finalizó la noche con 20 puntos para los Indios. Nathan Sobey se quedó a dos asistencias de un triple doble al terminar con 20 puntos más 10 rebotes. Jared Ruiz, nuevo integrante tras un cambio que envió a Tjader Fernández a los Leones de Poncer, debutó 14 puntos.

Por los Santeros, el importado Noah Horchler se estrenó con 18 puntos y nueve rebotes. Rigoberto Mendoza añadió 19 tantos.

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Piratas de QuebradillasAtléticos de San GermánBSNCriollos de CaguasGigantes de CarolinaSanteros de AguadaIndios de Mayagüez
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