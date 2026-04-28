Tjader Fernández llega a Ponce en cambio con Mayagüez
El BSN aprueba la transacción que envía al jugador a los Leones, mientras los Indios de Mayagüez reciben a Jared Ruiz
28 de abril de 2026 - 7:42 PM
28 de abril de 2026 - 7:42 PM
El Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunció la aprobación oficial de un cambio de jugadores y selecciones entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce, movimiento que impacta las plantillas de ambas franquicias.
En la transacción, los Indios adquirieron el contrato del jugador Jared Ruiz, además de un turno de segunda ronda del sorteo de 2020 perteneciente al conjunto ponceño.
Por su parte, los Leones recibieron el contrato del jugador Tjader Fernández, reforzando así su plantilla con miras a fortalecer su rotación.
Los Indios ocupan el cuarto puesto de la Conferencia B con marca de 6-6, seguido por Ponce en el quinto lugar con 6-8.
Fernández promedia 12.4 puntos y 4.4 asistencias por cotejo, mientras que Ruiz registra 4.7 tantos por juego.
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