Tjader Fernández llega a Ponce en cambio con Mayagüez

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunció la aprobación oficial de un cambio de jugadores y selecciones entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce, movimiento que impacta las plantillas de ambas franquicias.

En la transacción, los Indios adquirieron el contrato del jugador Jared Ruiz, además de un turno de segunda ronda del sorteo de 2020 perteneciente al conjunto ponceño.

Por su parte, los Leones recibieron el contrato del jugador Tjader Fernández, reforzando así su plantilla con miras a fortalecer su rotación.

Los Indios ocupan el cuarto puesto de la Conferencia B con marca de 6-6, seguido por Ponce en el quinto lugar con 6-8.