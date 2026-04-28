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BSN: Guaynabo suma veteranía NBA con la firma de Torrey Craig

Llega en sustitución de Max Abmas tras su paso reciente por Australia

28 de abril de 2026 - 5:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Torrey Craig, a la derecha, jugó para seis equipo en la NBA. (John Munson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El experimentado alero Torrey Craig fue anunciado como el nuevo refuerzo de los Mets de Guaynabo, en sustitución del importado Max Abmas, en un intento del conjunto por mejorar su desempeño en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Craig, de 35 años y con estatura de 6’5”, llega a Guaynabo con experiencia en la NBA y tras una reciente participación con los Sydney Kings de la liga australiana (NBL). Allí promedió 12.4 puntos, 6.4 rebotes y 1.1 bloqueos por partido, números que respaldan su perfil como jugador completo en ambos lados de la cancha.

Los Mets apuestan a que su veteranía y capacidad defensiva ayuden a enderezar el rumbo del equipo, que actualmente ocupa el último lugar de su conferencia con marca de 5-8.

Guaynabo tendrá una prueba inmediata este martes cuando reciba en su cancha a los Cangrejeros de Santurce, en un duelo clave para intentar salir del fondo de la tabla y comenzar a cambiar la dinámica de la temporada.

Craig vistió en la NBA los dorsales de los Nuggets de Denver, Bucks de Milwaukee, Suns de Phoenix, Pacers de Indiana, Bulls de Chicago y Celtics de Boston.

Tags
BaloncestoBSNMets de GuaynaboNuggets de Denver
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