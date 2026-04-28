BSN: Caguas derrota a Bayamón y aprieta la lucha en la Conferencia A

Los Criollos de Caguas vencieron el lunes como local 96-90 a los Vaqueros de Bayamón, para afianzarse en el segundo puesto de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El importado Moses Brown lideró la ofensiva de los Criollos con 22 puntos y 10 rebotes, seguido de Christian “Cuco” López con 21 tantos y seis triples. El armador Travis Trice logró 10 unidades y repartió 11 asistencias.

En la derrota, Jae Crowder consiguió 16 puntos y 10 rebotes por los Vaqueros.

Con el triunfo, los dirigidos por Wilhelmus Caanen mejoraron su récord a 7-5. Bayamón, en cambio, cayó a 9-6.