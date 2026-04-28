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BSN: Caguas derrota a Bayamón y aprieta la lucha en la Conferencia A

Los Criollos se impusieron en casa y fortalecieron su posición en la tabla

28 de abril de 2026 - 9:47 AM

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Christian "Cuco" López, a la izquierda, aportó 21 puntos en el triunfo. (Criollos de Caguas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas vencieron el lunes como local 96-90 a los Vaqueros de Bayamón, para afianzarse en el segundo puesto de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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El importado Moses Brown lideró la ofensiva de los Criollos con 22 puntos y 10 rebotes, seguido de Christian “Cuco” López con 21 tantos y seis triples. El armador Travis Trice logró 10 unidades y repartió 11 asistencias.

En la derrota, Jae Crowder consiguió 16 puntos y 10 rebotes por los Vaqueros.

Con el triunfo, los dirigidos por Wilhelmus Caanen mejoraron su récord a 7-5. Bayamón, en cambio, cayó a 9-6.

La acción del BSN continúa este martes con una doble jornada: los Indios Mayagüez visitan a los Osos de Manatí, mientras que los Cangrejeros de Santurce harán lo propio contra los Mets de Guaynabo/Gurabo.

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BaloncestoCriollos de CaguasVaqueros de BayamónBSN
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